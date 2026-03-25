El CEO de BlackRock alerta de una "recesión mundial" si el petróleo toca los 150 dólares

Larry Fink, director ⁠ejecutivo de BlackRock, dijo que los precios del ⁠petróleo podrían alcanzar los 150 dólares por barril y provocar una "recesión mundial" si Irán "sigue siendo una amenaza" incluso después ⁠de que termine la guerra.

"Si se ⁠pone fin a la guerra y, aun así, Irán sigue siendo una amenaza, una amenaza para el comercio, una amenaza para el estrecho de Ormuz, una amenaza para esta coexistencia pacífica de la región del CCG, entonces diría que podríamos tener años con el petróleo por encima de los 100 dólares, más cerca de los 150 dólares, lo que tendría profundas implicaciones en la economía", declaró Fink en el pódcast Big Boss Interview de la BBC publicado el miércoles.

"Tendremos una recesión mundial", respondió cuando se le preguntó si el petróleo se mantendría a 150 dólares el barril.

Los precios del petróleo se han mantenido volátiles y han subido bruscamente desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Sin embargo, los precios caían alrededor de un 4% el miércoles tras conocerse que Estados Unidos ⁠había enviado a Irán una propuesta de ⁠15 puntos destinada a ⁠poner fin a la guerra, lo que aumentó las perspectivas de un ⁠alto el fuego.

La guerra ha paralizado prácticamente los envíos de petróleo y gas natural licuado a través del estrecho de Ormuz, por donde suele pasar aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de gas y crudo, lo que ha provocado lo que la Agencia Internacional de la Energía ha calificado como ⁠la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia.