Día Mundial del Teatro: ¿Por qué se celebra cada 27 de marzo?

El teatro ha sido un pilar fundamental de la cultura global a lo largo de los siglos. Por ello, en 1961, el Instituto Internacional del Teatro (ITI) de la UNESCO instauró el Día Mundial del Teatro, que se celebra cada 27 de marzo para resaltar el valor social y artístico de esta disciplina.

La elección de la fecha no fue casual, ya que coincidia con la apertura de la temporada del "Teatro de las Naciones" en París, un evento que buscaba reconstruir puentes culturales tras las heridas de la Segunda Guerra Mundial.

El ITI, cada año, desde 1962, invita a una persona de renombre en el rubro para redactar el Mensaje del Día Mundial del Teatro. El primer mensaje de la historia estuvo a cargo del poeta, dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau.

De acuerdo con el Instituto, se conmemora esta fecha con el propósito de promover esta forma de arte en todo el mundo, concienciar sobre su valor, permitir que las comunidades de danza y teatro difundan su trabajo a gran escala para que los líderes de opinión las apoyen y, finalmente, disfrutar del arte por su propio bien.

Aunque el teatro ha acompañado a la humanidad desde sus ritos más antiguos, las culturas griega y romana cimentaron sus bases en Occidente. Para los griegos, las representaciones eran un arte educativo y elevado; en cambio, los romanos las veían más como un entretenimiento popular que, en ocasiones, las clases altas miraban con reserva.

Hoy en día, muchos institutos a nivel mundial suman su programación para conmemorar esta fecha y honrar al teatro. En México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) contará con diversas actividades gratuitas en distintos espacios universitarios.

A su vez, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México –a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL)— ha tenido y tendrá actividades gratuitas en diversos espacios, tales como el Centro Cultural Helénico (27 de marzo), en el Cenart, los días 28 y 29 de marzo, además de actividades en recintos de otros estados del país.

Visión mexicana en el teatro mundial

En el tiempo en que se han realizado los mensajes anuales del Día Mundial del Teatro, dos destacados creadores mexicanos han sido elegidos. En 2006, el dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda reflexionó sobre la supervivencia del teatro frente al auge tecnológico, señalando a la pobreza y la falta de educación como sus mayores enemigos.

Por su parte, en 2018, la escritora y guionista Sabina Berman destacó la importancia de la imaginación y la empatía, advirtiendo que los obstáculos más graves para el teatro son la ausencia de compasión hacia el prójimo y la falta de conexión con la naturaleza.

¿Quién dio el mensaje este año del Día Mundial del Teatro?

Este año, las celebraciones oficiales del ITI tienen como sede la ciudad de Luxemburgo. El manifiesto de 2026 fue encomendado al reconocido actor Willem Dafoe, actual Director Artístico del Departamento de Teatro de La Biennale di Venezia.

En su mensaje, Dafoe hace un recorrido por su trayectoria y lanza un llamado urgente a evitar que el teatro se reduzca a una "empresa comercial de entretenimiento" o a un "mero preservador institucional de tradiciones". El actor advierte que, en una era de fragmentación digital, el teatro es vital para reconectar a la sociedad.

Indicó que las nuevas tecnologías y la redes sociales, que prometen mayor conexión, han fragmentado y aislado a las personas, es importante fomentar la fuerza del teatro para "conectar pueblos, comunidades y culturas" y sobre todo "para cuestionar hacia dónde nos dirigimos", señaló.

Señaló que él, como actor y creador teatral, sigue creyendo en el poder del teatro, ya que el internet rara vez capta "ese sentido de asombro que el teatro crea. Un asombro basado en la atención, el compromiso y una comunidad espontánea de quienes están presentes en un círculo de acción y respuesta".

Resaltó que el "gran teatro" busca desafiar la manera de pensar y alenta a imaginar "aquello a lo que aspiramos", ya que somos animales sociales diseñados biológicamente para vincularnos con el mundo. "A través de la narración, la estética, el lenguaje, el movimiento y la escenografía, el teatro, como forma de arte total, puede hacernos ver lo que fue, lo que es y lo que nuestro mundo podría ser", resaltó en el escrito.