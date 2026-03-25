Audi activa su planta solar en Mexico, abastecerá 10% de energía

Audi México acelera su transición energética con la puesta en marcha de su parque fotovoltaico en la planta de San José Chiapa, con la instalación de 8,424 paneles solares de última generación que operan bajo un modelo de autoconsumo para cubrir hasta el 10% de energía.

Con una capacidad instalada de 4.2 megawatts, la planta tiene el potencial de generar hasta el 10% del consumo eléctrico anual. La puesta en marcha del parque fotovoltaico se suma a los esfuerzos emprendidos desde 2019 para operar con energía eléctrica de origen renovable, fortaleciendo el objetivo de mantener un balance neutro de emisiones en los procesos productivos, explicó la empresa alemana.

Para dimensionar el impacto, esta generación equivale a la energía necesaria para abastecer a más de 3,000 hogares.

“La puesta en marcha de este parque fotovoltaico refleja nuestro compromiso permanente con una producción más sustentable. Agradecemos profundamente a la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, por su apoyo y acompañamiento para hacer realidad este proyecto que impulsa la transición energética en México”, destacó Tarek Mashhour, presidente ejecutivo de Audi México.

Desde su planta en San José Chiapa, Audi México impulsa el uso de energías limpias, la eficiencia de los recursos y una gestión integral del agua que ha permitido producir sin descargas al exterior, y reducir su consumo en más del 50% en comparación con el primer año de producción, indicó.

A través de un comunicado, señaló que más del 90% de sus residuos son reciclados y la compañía mantiene las certificaciones ISO 14001 e ISO 50001, así como la reforestación de más de 40,000 árboles en la región, que respaldan sus buenas prácticas ambientales, energéticas e innovación, alineándose con los Objetivos 7 y 9 de la ONU.

“Estas acciones refuerzan su visión de consolidarse como una planta sustentable y comprometida con el futuro de la región y del planeta”, agregó.

En un paso decisivo para la industria automotriz nacional, Audi México dijo que este proyecto no solo representa una expansión de su infraestructura, sino que se posiciona como el eje central de su estrategia de descarbonización en el país, permitiendo a la firma alemana avanzar hacia una producción con balance neutro de emisiones. La infraestructura destaca por el uso de paneles bifaciales montados sobre sistemas de seguimiento solar. Esta tecnología permite captar la radiación directa por la cara frontal y la luz reflejada por el suelo en la posterior, optimizando el rendimiento sin requerir espacio adicional.