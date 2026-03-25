Pentágono ordena más misiles para guerra en Medio Oriente, ante rápido agotamiento de reservas

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció el miércoles acuerdos con contratistas de defensa para poner la producción de misiles "en pie de guerra", ya que el conflicto en Medio Oriente provoca un rápido agotamiento de las reservas de municiones.

El amplio uso de misiles interceptores por parte de Estados Unidos, Israel y los estados del Golfo para contrarrestar los ataques de represalia iraníes ha generado preocupación sobre la cantidad de reservas.

En el primer acuerdo, Lockheed Martin y BAE Systems acordaron cuadruplicar la producción de "cabezales buscadores", un componente clave del sistema antimisiles THAAD, que ha tenido un uso importante en Oriente Medio.

El objetivo es poner la "base industrial en pie de guerra", dijo el Pentágono en un comunicado.

A finales de enero, Lockheed Martin ya había anunciado una aceleración de su producción de sistemas THAAD, de alrededor de 100 unidades anuales a cerca de 400 en el plazo de unos años.

Un segundo acuerdo con Lockheed Martin acelerará la producción de misiles tácticos balísticos, o PrSM, utilizados por primera vez contra Irán.

Lockheed Martin confirmó el pedido y señaló en un comunicado que se basa en un contrato anterior de 4,940 millones de dólares otorgado por el Ejército de Estados Unidos el año pasado.

En un tercer acuerdo, Honeywell Aerospace aceptó aumentar la producción de "componentes críticos para las reservas de municiones de Estados Unidos", incluidos sistemas de navegación, indicó el Pentágono.

Honeywell señaló que esto incluye una inversión plurianual de 500 millones de dólares para modernizar sus capacidades de producción con el fin de "aumentar rápidamente la fabricación de tecnologías de defensa críticas".

También se comprometió a fabricar más sistemas de navegación, así como accionadores para la maniobrabilidad de misiles y soluciones de guerra electrónica, especialmente para los misiles aire-aire de medio alcance AMRAAM con guía por radar.