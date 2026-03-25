Renta de oficinas en Puebla crecerá 10% en este año por inversiones

Puebla, Pue. La renta de oficinas en Puebla y su zona conurbada tuvo una recuperación del 20% en el 2025, por lo que mediante nuevas inversiones en remodelaciones de edificios que se encuentran en el Centro Histórico, se prevé en este año subir otro 10 por ciento.

Julio Javier Préstamo Abrego, presidente del organismo, sección Puebla, comentó que el mercado de oficinas tras la pandemia tuvo una lenta recuperación y en el 2024 fue que se normalizaron las operaciones.

Indicó que los dueños de edificios decidieron invertir en este año para mejoras de los espacios, con el propósito de darles un mayor atractivo, ya que hay inmuebles sin estar intervenidos desde hace más de una década y, con ello, hay bajo interés.

Consideró que los edificios corporativos del centro de la Angelópolis requieren muchas mejoras, no solo en pintura o servicios, sino también estructuralmente, ya que hay inmuebles con más de 30 años de antigüedad.

Mencionó que, en cada edificio la inversión varía, porque algunos requieren más que otros, pero es una buena oportunidad para darle un plus a lo que se oferta, sobre todo que existen empresas que quieren operar desde el Centro Histórico, pese a las complicaciones de tránsito o la falta de estacionamientos.

Emprendedores impulsan mercado

Explicó que la creación de nuevas empresas por parte de emprendedores genera una demanda de oficinas y no todos tienen para pagar espacios de 20,000 pesos al mes en edificios de lujo.

Bajo este contexto, Préstamo Abrego comentó que las inversiones serían posibles para tener espacios mejores en la zona centro, donde los precios de rentas oscilan entre 7,000 y 10,000 pesos, dependiendo de la zona.

“Cada vez el emprendedurismo toma más fuerza, lo que representa un mercado cautivo que debe atenderse con rentas accesibles para una mayor ocupación, porque da más dinamismo al sector inmobiliario”, expuso.

Compartió que, del 100% de espacios disponibles, entre el 30 y 40% son grandes oficinas en el Centro Histórico, pero dejaron de ser usados porque los corporativos migraron al sur de la cuidad, donde están llegando las inversiones de nuevos desarrollos.

No obstante, dijo que, quienes tenían oficinas grandes, tomaron la decisión de ocupar la mitad del espacio y, con ello, rentar la otra parte a otro negocio, para reducir gastos operativos.

Dijo que si en este año las inversiones se concretan, incluso la ocupación de oficinas pueden aumentar por arriba de lo que estiman en la AMPI.

rrg