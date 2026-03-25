Encarecimiento de gasolina y alimentos, la causa de la inflación creciente, perciben mexicanos

La inflación en México siguió una tendencia ascendente. En los primeros 15 días de marzo registró un alza de 4.63% en términos anuales, la mayor cifra desde la segunda parte de octubre e hilando dos quincenas por encima de 4%, es decir, por arriba del objetivo del Banco de México (Banxico).

¿Para los consumidores qué hay detrás de este incremento? De acuerdo con un análisis de Dinamic, que centra su estudio en las conversaciones que se dan en redes sociales, 37.24% de los mexicanos considera que el alza en la gasolina y el diésel es el principal detonante en los precios del país.

Para ellos, esta situación tendrá un impacto en transporte, logística y los precios finales. Este mismo porcentaje de encuestados critican el papel de Pemex y la dependencia energética del país.

En México, existe un acuerdo entre el gobierno y empresarios del sector para que la gasolina regular o magna no se vende a más de 24 pesos el litro. Sin embargo, la premium sí se está encareciendo. De acuerdo con Skandia, “el mercado mexicano tiene el potencial de acercarse al umbral de los 30 pesos por litro”.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este aumento y aseguró que no hay justificación para que el precio de la gasolina premium y el diésel suban, porque hay incentivos fiscales para que esto no suceda. “No tendría por qué estar el diésel en 29.50 pesos”, señaló.

Por ello instruyó a los titulares de la Secretaría de Energía, Pemex y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a dialogar con los gasolineros sobre el tema.

Otros temas de preoucpación en la inflación

Otro 33%, según el análisis de Dinamic, centró el avance de la inflación en el aumento de precios en alimentos básicos y productos del día a día. Para ellos predomina la idea de que el dinero rinde menos, con el poder adquisitivo a la baja, y que el gasto cotidiano cada vez es más pesado.

Otro 15.75% reconoce los estímulos fiscales para evitar aumentos de precios en rubros como gasolinas y la labor del Banco de México; sin embargo, tienen dudas sobre su efectividad.

Para 14% de los encuestados, el aumento en la inflación está en factores globales, como el conflicto de Medio Oriente, lo cual, dicen, afecta a diversas naciones. Este grupo de personas piensa que los precios van a seguir en ascenso, a la par del petróleo, el cual llegó a cotizar en más de 100 dólares por barril en semanas pasadas.

La mayoría de estas opiniones se dan en redes sociales como X, TikTok, Facebook, You Tube e Instagram.

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