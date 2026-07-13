Devolución de aranceles eleva el déficit fiscal de EU en junio a 120,000 millones de dólares

El aumento de las devoluciones derivadas de los aranceles del ⁠presidente Donald Trump, tras ser declarados ilegales, elevó el déficit presupuestario federal de junio a 120,000 millones de dólares, informó el lunes el Departamento del Tesoro ⁠de Estados Unidos. El resultado supone un ⁠cambio radical respecto al superávit de 27,000 millones de dólares de junio de 2025, que el Gobierno había presentado como prueba del éxito de los aranceles.

El Tesoro informó de una recaudación bruta por derechos de aduana de 23,600 millones de dólares, pero reportó reembolsos por valor de 49.200 millones, lo que supuso una salida neta de 25,600 millones de dólares durante el mes. Las devoluciones comenzaron en mayo, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos declaró en febrero ilegales los aranceles globales más amplios y altos de Trump, en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Las devoluciones de junio duplicaron con creces los 22,000 millones de dólares devueltos en mayo, lo que se tradujo en una ligera salida de 42 millones de dólares. En junio de 2025, cuando los aranceles de Trump seguían aumentando, el Tesoro informó de unos ingresos aduaneros netos de 26,600 millones de dólares. En aquel momento, el secretario del Tesoro Scott Bessent dijo que los resultados presupuestarios demostraban ⁠que el país estaba "cosechando los frutos" de ⁠la agenda arancelaria de Trump.

Los reembolsos ⁠de aranceles de junio contribuyeron a reducir los ingresos totales del mes en 31,000 ⁠millones de dólares, es decir, un 6%, a 496,000 millones de dólares en comparación con junio de 2025. Este mes suele registrar ingresos significativos debido a los plazos de pago de los impuestos trimestrales.

Los gastos de junio ascendieron a 616,000 millones de dólares, lo que supone un aumento de 117,000 millones de dólares, o un 23%, respecto de total de junio de 2025. En términos ⁠ajustados, el déficit de junio creció 53,000 millones de dólares, es decir, un 79%, respecto del déficit ajustado del mismo mes del año anterior.