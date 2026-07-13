Home office y comercio electrónico, estrategias de negocios ante intervención vial por obras en Querétaro

Querétaro, Qro. Con el inicio de los operativos viales, por el arranque de las obras del tren Ciudad de México-Querétaro en la zona urbana, negocios locales han optado por estrategias como el trabajo a distancia y abrir canales de venta a domicilio.

El presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Loya Poletti, informó que 30% de los establecimientos de la zona optaron por el home office durante el tiempo de las obras.

El proyecto de infraestructura intervendrá el boulevard Bernardo Quintana, una de las principales vialidades de la ciudad y donde radican de 70 a 80 socios de la cámara, principalmente restaurantes, mueblerías, bancos y tiendas de conveniencia.

Aunque habrá cierres viales por las obras y por el ingreso tanto de maquinaria como camiones de carga -añadió- habrá facilidades para que los proveedores de los negocios ingresen a la zona y mantener el flujo de sus mercancías.

“Lo que estamos trabajando con nuestros socios es que, en la medida de lo posible, fomentar el home office para poder bajar el mayor número de flujo de personas en la zona durante esta obra. Asimismo trabajamos con las autoridades porque va a haber cierre (por el paso) de camionetas de carga y camiones. Sin embargo, todo lo que son proveedores de restaurantes van a tener acceso especial para esta zona, que no se corte el suministro”, declaró.

A los restaurantes les han recomendado trasladar sus ventas a plataformas digitales de entregas a domicilio o establecer directamente un canal de venta.

“En el tema de restaurantes estamos fomentando mucho que se venda por medio de las aplicaciones a domicilio o incluso directo con los restaurantes que se pueda vender a domicilio, para evitar también la mayor afluencia y, a su vez, perder el menor número de ventas posibles”, explicó.

Para este giro de negocios, dijo, es viable la estrategia de ventas a domicilio y así contrarrestar el impacto por las obras.

“El tema de los restaurantes y (las ventas a) domicilio es lo más viable, ya que en su mayoría va ser por medio de las aplicaciones conocidas, que se mueven por motocicleta; y es el medio de transporte más fácil para poder acceder a las zonas de trabajo”, mencionó.

La representación estatal de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope) está a la expectativa de los resultados del operativo de movilidad, para conocer si representan una afectación para el comercio. En caso de registrar afectaciones buscarán reuniones con las autoridades, señaló el presidente de la cámara en el estado, Eduardo Chávez Hidalgo.

La intervención durará siete semanas, del 13 de julio al 30 de agosto, para ampliar el paso ferroviario que atraviesa el boulevard; trabajarán en la obra -a cargo del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles- durante las 24 horas, los siete días de la semana. En ese periodo se llevará a cabo un operativo vial para agilizar la movilidad en la Zona Metropolitana.