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Delcy Rodríguez nombra a Félix Plasencia como nuevo canciller
Plasencia también reemplaza a Johan Álvarez, quien desempeñaba como ministro de Comercio Exterior.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el lunes la designación del enviado de Venezuela ante Estados Unidos como canciller y ministro de Comercio Exterior, tras la fusión de las dos carteras.
Félix Plasencia, aliado de Rodríguez, se desempeñaba como su representante en Washington desde febrero. También fue ministro de Relaciones Exteriores durante el Gobierno de Nicolás Maduro.
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Plasencia sustituye en la cancillería a Yván Gil, quien estuvo tres años en el cargo. Ahora Gil será ministro de Ciencia y Tecnología con la salida de Gabriela Jiménez.
El Ministerio de Relaciones Exteriores se une con el Ministerio de Comercio Exterior. Plasencia también reemplaza a Johan Álvarez, quien desempeñaba como ministro de Comercio Exterior.