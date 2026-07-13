El Niño puede poner a prueba mercados de América Latina: UBS

UBS advirtió el lunes que el ⁠fenómeno meteorológico de El Niño, potencialmente intenso, podría convertirse en la próxima gran prueba para los mercados latinoamericanos, lo que aumentaría ⁠el riesgo de una aceleración ⁠de la inflación, tasas de interés altas durante más tiempo y nuevas presiones sobre algunas de las economías más frágiles de la región.

El banco señaló que este fenómeno meteorológico, que altera los patrones de precipitaciones y temperaturas en todo el Pacífico, podría provocar inundaciones en algunos países y sequías en otros, con repercusiones en los cultivos, la pesca, la energía hidroeléctrica y las infraestructuras.

Entre los países analizados por UBS, Colombia destacó como el más vulnerable, debido a una combinación de mucha exposición a las crisis de precios de los alimentos y la electricidad, una inflación persistente y una situación fiscal débil.

Brasil y Perú también fueron señalados como países en riesgo: Brasil por su fragilidad macroeconómica y Perú debido a una mayor exposición directa al clima, incluidos posibles daños a la agricultura, la pesca y la ⁠infraestructura de transporte.

UBS señaló que Venezuela ⁠podría enfrentarse a nuevas dificultades ⁠en la producción hidroeléctrica durante las sequías, mientras que en Panamá la ⁠baja de los niveles de agua podría perturbar el tráfico por el canal.

Argentina, por el contrario, podría beneficiarse si unas precipitaciones más abundantes impulsaran la producción de cereales y oleaginosas.

UBS señaló que cualquier perturbación inflacionaria provocada por El Niño probablemente reforzaría las expectativas de un alza de tasas, ya que los bancos centrales latinoamericanos ⁠siguen inclinados a mantener una política monetaria restrictiva para defender su credibilidad y limitar la debilidad de sus monedas.