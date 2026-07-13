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El Niño puede poner a prueba mercados de América Latina: UBS
Este fenómeno meteorológico altera los patrones de precipitaciones y temperaturas en todo el Pacífico, y podría provocar inundaciones en algunos países y sequías en otros, con grandes repercusiones.
UBS advirtió el lunes que el fenómeno meteorológico de El Niño, potencialmente intenso, podría convertirse en la próxima gran prueba para los mercados latinoamericanos, lo que aumentaría el riesgo de una aceleración de la inflación, tasas de interés altas durante más tiempo y nuevas presiones sobre algunas de las economías más frágiles de la región.
El banco señaló que este fenómeno meteorológico, que altera los patrones de precipitaciones y temperaturas en todo el Pacífico, podría provocar inundaciones en algunos países y sequías en otros, con repercusiones en los cultivos, la pesca, la energía hidroeléctrica y las infraestructuras.
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Entre los países analizados por UBS, Colombia destacó como el más vulnerable, debido a una combinación de mucha exposición a las crisis de precios de los alimentos y la electricidad, una inflación persistente y una situación fiscal débil.
Brasil y Perú también fueron señalados como países en riesgo: Brasil por su fragilidad macroeconómica y Perú debido a una mayor exposición directa al clima, incluidos posibles daños a la agricultura, la pesca y la infraestructura de transporte.
UBS señaló que Venezuela podría enfrentarse a nuevas dificultades en la producción hidroeléctrica durante las sequías, mientras que en Panamá la baja de los niveles de agua podría perturbar el tráfico por el canal.
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Argentina, por el contrario, podría beneficiarse si unas precipitaciones más abundantes impulsaran la producción de cereales y oleaginosas.
UBS señaló que cualquier perturbación inflacionaria provocada por El Niño probablemente reforzaría las expectativas de un alza de tasas, ya que los bancos centrales latinoamericanos siguen inclinados a mantener una política monetaria restrictiva para defender su credibilidad y limitar la debilidad de sus monedas.