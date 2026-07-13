Lo que se sabe del calendario escolar 2026-2027: Estas serían las posibles fechas del próximo ciclo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el anteproyecto del Calendario Escolar 2026-2027 para escuelas públicas y particulares de educación básica. Aunque el documento ya fue publicado en la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria, todavía no es oficial, ya que deberá ser aprobado y posteriormente publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El calendario preliminar establece la organización del próximo ciclo escolar para los niveles de preescolar, primaria y secundaria, incluyendo el inicio y fin de clases, periodos vacacionales, sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE), días de suspensión de labores y fechas de preinscripción.

¿Cuándo iniciaría el ciclo escolar 2026-2027?

De acuerdo con el anteproyecto, las clases comenzarían el lunes 31 de agosto de 2026 y concluirían el viernes 9 de julio de 2027, con un total de 185 días efectivos de clase para los estudiantes. Antes del regreso de los alumnos, el personal docente participaría en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar del 24 al 28 de agosto.

Vacaciones previstas, puentes y suspensión de clases

El documento contempla dos periodos vacacionales:

Vacaciones de invierno : del 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, por lo que las clases se reanudarían el 7 de enero.

: del 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, por lo que las clases se reanudarían el 7 de enero. Vacaciones de Semana Santa: del 22 de marzo al 2 de abril de 2027. El regreso a las aulas sería el 5 de abril.

El anteproyecto incluye nueve días de suspensión de labores docentes por festividades oficiales:

16 de septiembre de 2026.

2 de noviembre de 2026.

16 de noviembre de 2026.

25 de diciembre de 2026.

1 de enero de 2027.

6 de enero de 2027.

1 de febrero de 2027.

15 de marzo de 2027.

5 de mayo de 2027.

Además, los alumnos suspenderían actividades durante las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar, previstas para el último viernes de los siguientes meses:

25 de septiembre de 2026.

30 de octubre de 2026.

27 de noviembre de 2026.

29 de enero de 2027.

26 de febrero de 2027.

30 de abril de 2027.

28 de mayo de 2027.

25 de junio de 2027.

Entrega de boletas y preinscripciones

La SEP propone que la entrega de calificaciones se realice en tres periodos: Del 23 al 26 de noviembre de 2026, el 16 al 19 de marzo de 2027, del 8 al 9 de julio de 2027.

Asimismo, las preinscripciones para ingresar a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria del ciclo escolar 2027-2028 se llevarían a cabo del 2 al 12 de febrero de 2027.

La SEP aclaró que el documento difundido corresponde a un anteproyecto, por lo que las fechas aún pueden modificarse. El calendario escolar será oficial únicamente cuando el acuerdo sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), proceso que se espera ocurra en las próximas semanas.