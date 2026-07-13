Emiratos Árabes Unidos advierte sobre ataque a dos petroleros por misiles iraníes en Ormuz

El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) informó el lunes que dos petroleros del país fueron atacados por misiles de crucero iraníes en el carril sur del estrecho de Ormuz, en aguas territoriales de Omán, lo que provocó la muerte de un tripulante indio y dejó heridos a otros ocho.

La cartera señaló que hubo incendios en ambos petroleros, pero que ya se habían controlado.

Emiratos Árabes Unidos condenó el ataque como una grave violación del derecho internacional y dijo que se reservaba el derecho a responder y a adoptar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía y seguridad.