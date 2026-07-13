Peso mexicano retrocede frente al dólar en un mercado nervioso por la guerra en Oriente Medio 

El peso mexicano se deprecia levemente frente al dólar en este inicio de semana. La divisa local cede terreno arrastrada por un fortalecimiento del billete verde ante el recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y las preocupaciones por sus posibles efectos.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.5025 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.4779 unidades el viernes, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una pérdida de 2.46 centavos, equivalentes a 0.14 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.5340 unidades y un nivel mínimo de 17.4688. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, sube 0.20% a 101.15 unidades.

Las fuerzas estadounidenses e iraníes intercambiaron agresiones durante el fin de semana y el gobierno iraní anunció que volvió a cerrar el paso clave del estrecho de Ormuz. Los precios del petróleo WTI se elevan en torno a 4%, reavivando las preocupaciones por la inflación.

La depreciación del peso se presenta al inicio de una semana clave para los mercados, en la que se espera la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos en junio y la primera comparecencia de Kevin Warsh ante el Congreso como el jefe de ⁠la Reserva Federal.

"La moneda inició la ⁠sesión bajo presión vendedora, ante el elevado entorno ⁠de incertidumbre geopolítica y una ⁠menor demanda por las divisas de economías emergentes. Los niveles de soporte y resistencia ⁠se ubican en 17.43 y 17.53", explicó Monex Grupo Financiero.