Precio del crudo mexicano, en su peor nivel del 2025

Los precios del petróleo finalizaron la semana con fuertes bajas y registraron su peor semana desde inicios de agosto, debido a una mayor oferta por parte de Irak y un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

En Londres, el precio del barril de crudo Brent del Mar del Norte retrocedió el viernes 0.26%, a 61.12 dólares por barril. En Nueva York, el barril del West Texas Intermediate (WTI), cayó 0.28% y cotizó en 57.44 dólares y la mezcla mexicana de exportación cerró en 53.76 dólares, una baja de 0.20 por ciento.

Con dichos resultados, los referenciales registraron fuertes caídas semanales. El Brent retrocedió 4.13%, el WTI 4.39% y la mezcla mexicana 4.66%, con lo que anotaron su peor semana desde el 8 de agosto.

En lo que va del año el Brent retrocede 18.1%, el WTI cae 18.2% y la mezcla mexicana pierde 18.8 por ciento.

Analistas de Monex Casa de Bolsa, aseguraron que los referenciales se han presionado, principalmente por dos factores que tienen que ver con la oferta.

“En primer lugar, Irak restableció la producción en el yacimiento West Qurna 2 (uno de los mayores del mundo) tras resolver una fuga en un oleoducto. Dado que este campo aporta 460,000 barriles diarios, cerca del 0.5% del suministro global, su reactivación eliminó parte de la prima que el mercado había incorporado ante el riesgo de una interrupción prolongada. En segundo lugar, los inversionistas siguieron con atención el lento avance de las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia”, confirmaron.

Además, recalcaron que en octubre la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) redujo su producción en 73,000 bpd, primera señal de moderación tras meses de incrementos, ante el riesgo de un exceso de oferta en 2026.

Gabriela Siller, directora de Análisis en Banco Base, informó en un estudio que el petróleo perdió la semana pasada a pesar de que “la OPEP mejoró su perspectiva de demanda para 2026, alegando que el consumo de China, India y el Oriente Medio se mantendrá sólido”.

Otros factores que resaltó la experta fue que la Agencia Internacional de Energía recortó su proyección en torno al superávit en la oferta global de crudo a 3.89 millones de barriles y los ataques de Ucrania a la industria petrolera de Rusia continuaron, lo que asumiría temores en torno al suministro global de crudo.

“El hecho de que los precios del petróleo hayan caído en la semana, supone que el mercado se mantiene cauteloso y no considera que lo ya mencionado anteriormente sea suficiente para mitigar los temores que hay para el cierre del año y para 2026 sobre una sobre oferta petrolera”.

Petroleras cierran mixtas

Las acciones de empresas petroleras que cotizan en Bolsa tuvieron un desempeño mixto en la semana.

La emisora con el más bajo desempeño semanal fue PetroChina, la mayor empresa de petróleo y gas de China, con una baja de 3.74% a 9.53 yuanes.

En la Bolsa de Valores de Londres, BP retrocedió 3% a 4.39 libras esterlinas y Shell cayó 2.63% a 3.07 libras. En la Bolsa de España, IBEX 35, los títulos de Repsol tuvieron una caída de 2.76% a 15.83 euros.

También los papeles de Saudi Aramco, empresa petrolera nacional de Arabia Saudita tuvieron una baja de 2.17%, la francesa TotalEnergies cayó 1.44% y la Noruega Equinor con una pérdida de 1.23% en su comparación semanal.

En Wall Street, ConocoPhillips, fue la que más subió con 1.97% a 95.54 dólares por unidad, seguido por Exxon Mobil, la estadounidense, con alza de 1.96% a 118.82 dólares. Por el contrario, los papeles de Chevron retrocedieron ligeramente en 0.01% a 150 dólares.

Habrá sobreoferta en 2026

Analistas coincidieron que el panorama para el mercado petrolero en 2026 sugiere un escenario de sobreoferta ante una demanda con crecimiento limitado, lo que justifica la decisión de la OPEP+ de pausar los incrementos a la producción en el primer semestre del siguiente año.

Bajo este entorno de débil demanda y mayor oferta, Monex estima que el petróleo WTI cotizará en un rango de entre 55 y 64 dólares por barril en el primer semestre de 2026, siempre que no ocurran disrupciones en el suministro global vinculadas a tensiones geopolíticas.