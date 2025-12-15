Chile decide dar un vuelco: gana José Antonio Kast

Santiago. El ultraconservador José Antonio Kast se convirtió este domingo en el nuevo presidente de Chile tras imponerse con holgura en el balotaje a la candidata oficialista Jeannette Jara, en una elección marcada por la preocupación ciudadana por la criminalidad, la inmigración y el estancamiento económico.

Con el 99.6% de los votos escrutados, Kast obtuvo el 58.17% de las preferencias frente al 41.83% de Jara, una diferencia superior a los 15 puntos porcentuales, según datos del Servicio Electoral. El rápido conteo permitió que el triunfo fuera reconocido pocas horas después del cierre de las urnas.

El presidente saliente, Gabriel Boric, felicitó al vencedor menos de dos horas después de los comicios y ambos coincidieron en la necesidad de una transición “ordenada y respetuosa”. Kast asumirá el poder el próximo 11 de marzo.

Jara, exministra de Trabajo y militante del Partido Comunista, reconoció su derrota públicamente y deseó éxito al presidente electo “por el bien de Chile”.

La victoria de Kast, fundador del Partido Republicano y abogado de 59 años, fue recibida con celebraciones en Santiago y otras ciudades del país. El resultado también tuvo impacto en los mercados: analistas anticiparon efectos relevantes en activos financieros locales ante la magnitud del respaldo electoral.

Kast centró su campaña en un discurso de mano dura contra la delincuencia y la migración irregular, temas que dominaron la contienda. Aunque Chile sigue figurando entre los países más seguros de América Latina, el aumento del crimen organizado y la percepción de inseguridad —principal preocupación para el 63% de los ciudadanos, según encuestas— erosionaron el apoyo al gobierno de Boric.

La victoria de Kast mueve el péndulo regional hacia la derecha en clara sintonía con el presidente Donald Trump. Sus aliados se van multiplicando, y Kast se suma a Bukele (El Salvador), Milei (Argentina), Noboa (Ecuador), Paz (Bolivia) y Jerí (Perú), entre otros.

Desafíos

A nivel regional, el triunfo de Kast se suma a una serie de victorias recientes de líderes conservadores en América Latina, como Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y Daniel Noboa en Ecuador. Sin embargo, analistas advierten que más que una “ola derechista”, el fenómeno refleja un voto pragmático frente al desgaste de los gobiernos de izquierda.

Kast prometió encabezar un gobierno de unidad y restablecer el orden, al tiempo que anunció una agenda de seguridad y control migratorio más estricta. No obstante, expertos subrayan que su amplio triunfo no implica un mandato irrestricto, ya que una parte del electorado votó más por rechazo a la izquierda que por adhesión plena a su proyecto.

"Ya estábamos bien cansados a nivel país del desgaste económico (...) Se extrañaba la derecha", sostuvo Maribel Saavedra, una votante de Kast de 42 años que abría un champán frente al comando de campaña del presidente electo.