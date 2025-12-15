Desciende aval de mandatarios estatales entre sus gobernados

El promedio nacional de la aprobación de 31 gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México fue 49.8%, una reducción de 0.3 puntos con respecto al dato de octubre pasado cuando se registró un aval de 50.1 por ciento.

De acuerdo con el Ranking Mitofsky Capítulo: gobernadores y gobernadoras de México, medición mensual sobre aprobación ciudadana levantada para El Economista, un total de 13 mandatarios registraron bajas en su calificación.

Gráfico EE

Mientras que 18 documentaron un alza en su aval y en un caso el dato se mantuvo sin cambios.

De manera general, 20 mandatarios obtuvieron una calificación alta, es decir con registros de 60 a 50% de aprobación. En la categoría media, de 49 a 40% de aval, la encuesta registró a 10 gobernadores.

Finalmente, tanto Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, como el de Javier May, mandatario de Tabasco, la aprobación fue calificada como baja con 39.4 y 39.3%, respectivamente.

Gráfico EE

Nota metodológica: Encuesta realizada a 134,534 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a Internet.