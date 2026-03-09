Petróleo se desinfla y baja de los 100 dólares tras anuncio de reservas estratégicas del G7

El precio del barril de petróleo, que esta mañana llegó a cotizar por encima de 119 dólares tanto en su variedad Brent, de referencia para Europa, como en la referencia estadounidense del West Texas Intermediate (WTI), pasaba a negociarse por debajo del umbral de los 100 dólares después de que el G7 haya dejado abierta la puerta a liberar sus reservas estratégicas de crudo de forma coordinada con la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

De este modo, en la recta final de la sesión en los mercados del Viejo Continente, el precio del barril de crudo Brent moderaba su escalada a 99 dólares, todavía casi un 7% por encima del cierre del pasado viernes, pero un 17% por debajo desde el máximo intradía de 119.40 dólares.

Asimismo, el precio del barril de crudo WTI se relajaba hasta los 95.49 dólares, 5% más que el cierre del viernes pasado, aunque 20% menos que el pico de 119.43 dólares de esta mañana.

Después de la volatilidad del lunes en los mercados, el barril de crudo Brent acumula una subida del 36% desde el día antes del inicio de los ataques a Irán de Estados Unidos e Israel, mientras que la revalorización del barril WTI ronda el 40 por ciento.

Si bien el ministro francés de Finanzas, Roland Lescure, reconocía este lunes que en la reunión de emergencia celebrada hoy con sus homólogos del G7 y la AIE no se había acordado liberar las reservas de crudo, sí se había alcanzado el consenso sobre la capacidad de usar el instrumento si fuera necesario.

"No estamos ahí aún. Lo que acordamos es usar el instrumento necesario, si fuera necesario, para estabilizar el mercado, incluida una potencial liberación de las reservas necesarias", explicó Lescure en declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Economía de la Eurozona (Eurogrupo) en Bruselas, después de presidir la videollamada con el G7.

El ministro galo dijo que el trabajo seguirá en "el próximo par de días" y que habrá tantos contactos a nivel de G7 como sean necesarios "en los días, semanas y meses" que vienen, ya que están comprometidos a vigilar "estrechamente" la situación en Oriente Próximo y su impacto en las economías globales.

"Seguimos la situación muy estrechamente, sobre los mercados, sobre la situación macroeconómica de nuestros países, pero también sobre el impacto diario para nuestros ciudadanos que se ven afectados directamente, en especial por el aumento del precio de los combustibles", resumió el ministro galo.

De este modo, Lescure insistió en que están "preparados para tomar todas las medidas necesarias, incluido en las reservas almacenadas, para estabilizar los mercados".

De su lado, el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) que tomó parte en la reunión convocada por Lescure, cuyo país ejerce este año la presidencia del G7, advirtió al grupo del deterioro de las condiciones de los mercados petroleros mundiales en los últimos días.

El ejecutivo turco ha advertido a los ministros del G7 de que, además de los desafíos relacionados con el tránsito por el estrecho de Ormuz, "se ha reducido sustancialmente la producción de petróleo", lo que genera "riesgos significativos y crecientes" para el mercado.

En este sentido, Birol ha señalado que se analizaron todas las opciones disponibles, incluyendo la puesta a disposición del mercado de las reservas de petróleo de emergencia de la AIE, que ascienden actualmente a más de 1,200 millones de barriles.

Al margen del G7, el director de la AIE ha apuntado que mantiene un estrecho contacto también con los ministros de Energía de países como Arabia Saudí, Brasil, India, Azerbaiyán y Singapur, para abordar la situación desencadenada por el conflicto en Oriente Próximo a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.