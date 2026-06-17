Petróleo opera estable, inversionistas sopesan acuerdo EU-Irán y previsiones de la AIE

Los precios del petróleo cotizaban estables el miércoles cerca de un mínimo de tres meses, mientras los inversores sopesaban el impacto de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y la advertencia de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre un exceso de oferta el próximo año, frente a una demanda más sólida a corto plazo para reponer las existencias.

La mañana de este miércoles, los futuros del crudo Brent subían 30 centavos, o un 0,4%, a 79.26 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate estadounidense ganaban 24 centavos, o un 0.3%, a 76.29 dólares. Ambos contratos alcanzaron a primera hora de la sesión su nivel más bajo desde principios de marzo.

Ambos habían caído alrededor de un 5% el martes, lastrados por las esperanzas de que un acuerdo entre Estados Unidos e Irán permita que el petróleo salga del Golfo.

"La hipótesis de partida actual es que el estrecho de Ormuz se reabrirá y que los buques comenzarán a transitar por este punto crítico en ambas direcciones", dijo Tamas Varga, analista de PVM Oil. "La reanudación gradual de los flujos de petróleo, por lenta que sea, afectará de manera significativa al equilibrio del mercado petrolero", añadió.

En su primera previsión para 2027, la AIE señaló que el mercado del petróleo entrará en una situación de importante exceso de oferta, ya que la oferta mundial aumentará en 8 millones de barriles diarios, mientras que la demanda solo crecerá en 2 millones de barriles diarios.

A corto plazo, la agencia señaló que el acuerdo entre Irán y Estados Unidos debería brindar la oportunidad de reponer las reservas agotadas o crear nuevas reservas estratégicas.

El memorándum de entendimiento, aún no hecho público, prorroga otros 60 días el frágil alto el fuego acordado en abril, con el fin de dar margen a las negociaciones para alcanzar una tregua permanente.

No obstante, los responsables del sector afirman que es probable que la vuelta completa a los niveles de producción y refino anteriores a la guerra lleve semanas, meses o incluso años.

Goldman Sachs señaló que el acuerdo redujo los riesgos al alza en los precios de la energía, lo que le llevó a rebajar su previsión del precio del Brent a 80 dólares por barril para el cuarto trimestre de 2026, frente a los 90 dólares anteriores.

Las reservas de crudo de Estados Unidos descendieron en 8.3 millones de barriles en la semana que finalizó el 12 de junio, según fuentes del mercado, que citaron datos del Instituto Americano del Petróleo.