Ingresos por remesas se contrajeron 1.6% en Querétaro durante el primer semestre

Querétaro, Qro. Los ingresos por remesas sumaron 582.7 millones de dólares en el primer semestre del año, se contrajeron 1.6%, a tasa anual. Esa variación fue resultado del mismo comportamiento en 12 de los 18 municipios del estado, solamente seis lograron crecimientos, de acuerdo con Banco de México (Banxico).

Querétaro fue una de las 10 entidades federativas que reportaron una caída anual en el primer semestre, fue la quinta con mayor disminución.

Tanto en el primero como en el segundo trimestre del 2026 las remesas del estado presentaron una variación anual negativa; e hiló cinco trimestres con bajas anuales.

Municipio serrano con la mayor caída

Entre los municipios de Querétaro, San Joaquín -que se ubica en la zona serrana- presentó la caída anual más amplia en el primer semestre del año, de -23.6%; en la misma región, en Peñamiller la variación fue de -21.8%; en Huimilpan -que es parte de la Zona Metropolitana- la caída fue de 20.5%; en Colón de -16.8%; y en el municipio serrano de Pinal de Amoles, -11.1 por ciento. Son los únicos cinco con caídas de dos dígitos.

Y los tres municipios con mayor crecimiento están en la zona serrana: en Arroyo Seco las remesas crecieron 21.5%, en Landa de Matamoros 9.4% y en Jalpan de Serra 5%; también crecieron en los municipios metropolitanos de Querétaro 2.1% y en Corregidora 0.2%; el sexto municipio con avance es Ezequiel Montes, que desde la zona semidesértica creció 0.2 por ciento.

De los 18 municipios, los cinco que lideran la recepción de remesas, de enero a junio, concentraron 71.8% del total, se trata de Querétaro, San Juan del Río, Cadereyta de Montes, Amealco de Bonfil y Jalpan de Serra. En cambio, Colón, San Joaquín, Tolimán, Peñamiller y Pinal de Amoles reportan los niveles más bajos de ingresos por remesas, acumularon 2.5 por ciento.

A nivel nacional, el estado de Querétaro se colocó en el lugar 19 en contribución, al aportar 1.9% de los 30,759.2 millones de dólares que ingresaron al país y que crecieron 3.1% respecto al mismo periodo del año pasado. Mientras las remesas crecieron en la mayoría de las entidades, en 10 cayeron.

En este contexto, en mayo de este año el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó nuevas disposiciones de vigilancia a los bancos y entidades financieras, endureciendo las reglas de identificación para enviar remesas, entre otras medidas.