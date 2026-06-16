Precios del petróleo vuelven a caer; Brent baja de los 80 dólares por el acuerdo de EU e Irán

Los precios de petróleo continuaban a la baja el martes ante la perspectiva de un retorno a la normalidad en los flujos petroleros por el anuncio del acuerdo de para poneer fin a la guerra en Oriente Medio.

El precio del barril de Brent mar del Norte, para entrega en agosto, cayó un 5.06% hasta 78.96 dólares. Es la primera vez que baja de los 80 dólares desde comienzos de marzo.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en julio, perdió un 5.82% hasta 76.05 dólares el barril.

"Así como vimos un frenesí de compra al comienzo de la guerra en Medio Oriente (...) ahora ocurre lo contrario", dijo a la AFP Stephen Shorck, analista de The Shorck Group, al hablar de un "éxodo" de inversores.

Estados Unidos e Irán firmarán el viernes un memorando de entendimiento en Suiza para poner fin al conflicto. Marcará el inicio de dos meses de negociaciones, con el primer paso siendo la esperada apertura del estrecho de Ormuz. Por allí normalmente pasa una quinta parte de la producción global de petróleo.

Los precios del crudo también estuvieron bajo presión el martes por un artículo del Wall Street Journal que informó que Washington permitiría a Teherán reiniciar de inmediato la venta de petróleo y combustibles por el acuerdo.

Desde el anuncio del domingo, los precios del oro negro han caído cerca de un 9%, pero se mantienen por encima de los niveles preguerra.