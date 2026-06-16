Acuerdo de paz en Medio Oriente desploma el crudo 10%

Los precios del petróleo se desplomaron cerca de 10%, desde el 15 de junio, debido al anuncio de un acuerdo preliminar de paz entre Estados Unidos e Irán, el cual incluye la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Los futuros del Brent cerraron la jornada de este martes con una pérdida de 4.21 dólares o 5.06%, a 78.96 dólares el barril, su precio más bajo desde el 2 de marzo. Además, es su cuarta contracción al hilo, acumulando un descenso de 15.18 por ciento.

El West Texas Intermediate cotizó en 76.05 dólares por barril, un retroceso de 5.57% o 4.49 dólares, su menor nivel desde el 4 de marzo. El referencial sumó cuatro sesiones a la baja, un descenso de 15.52 por ciento.

La mezcla mexicana de exportación cayó 6.05% o 4.70 dólares para finalizar en 73.05 dólares por barril y anota su menor nivel desde el 4 de marzo. También acumula una pérdida de 16.25% en las ultimas cuatro jornadas.

Desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó un acuerdo para finalizar oficialmente la guerra, el 15 de junio, la mezcla mexicana cae 10.88%, el WTI pierde 10.40% y el Brent disminuye 9.58 por ciento.

Por el contrario, en lo que va del año, el Brent sube 29.76%, el WTI 32.45% y la mezcla 36.24 por ciento.

Con pocos cambios hacia adelante

El acuerdo para aliviar el bloqueo en el Estrecho de Ormuz ha tenido un impacto inmediato a la baja en los precios, aunque los analistas de Barclays consideran que esta caída podría no ser sostenible a corto plazo.

“Aunque se restaure la navegación a finales de junio, la normalización de las cadenas de suministro físico no será inmediata. Reubicar barcos, solucionar cuellos de botella logísticos y reiniciar la producción tomará tiempo. Se espera un déficit en el mercado para el tercer trimestre de 2026, impulsado por la demanda cíclica más fuerte desde 2022”, detallaron.

Los analistas dijeron que los riesgos para los precios a corto plazo están sesgados al alza debido a la posibilidad de nuevos brotes de tensión y interrupciones en el suministro. Estimaron que el Brent podría promediar 115 dólares por barril en el segundo trimestre de 2026 y 105 dólares en el tercero.

Para Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base, “la cautela también se debe a que países europeos condicionaron su participación en operaciones de patrullaje y desminado a que exista un cese definitivo de hostilidades en la región. Lo anterior ha limitado el optimismo del mercado, pues permanece la incertidumbre sobre la seguridad energética global y el riesgo de nuevas interrupciones en el suministro de petróleo, lo que ha evitado una depreciación más profunda del dólar estadounidense”.

Los expertos de Scotianbank afirmaron que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz provisional para reabrir el Estrecho de Ormuz y avanzar hacia el fin de un conflicto de 15 semanas, con una firma formal prevista en Suiza el viernes; sin embargo, persisten dudas sobre los términos y el ritmo de implementación.

“El presidente Trump afirmó que el paso marítimo estará completamente abierto y libre de peajes, aunque aliados del G7 y actores del sector naviero se muestran más cautelosos a la espera de detalles finales”, afimaron.

Agregaron que, en paralelo, Estados Unidos ha reducido su Reserva Estratégica de Petróleo a su nivel más bajo desde 1983 tras liberar crudo para contener los precios, mientras que los mercados reaccionaron con una fuerte caída del petróleo (alrededor de 5%), aunque la incertidumbre sugiere que los precios se mantendrán por encima de los niveles previos al conflicto.

“El crudo está cayendo ante la expectativa de que el Estrecho de Ormuz se abra pronto”, señaló Bob Yawger, director de Futuros Energéticos de Mizuho, en una nota. Antes de la guerra, el 20% del suministro mundial de petróleo pasaba por el estrecho.

Comenzaron los preparativos

El martes comenzaron a conocerse los detalles del acuerdo provisional para poner fin a la guerra: Donald Trump afirmó que se descartará la posibilidad de que Teherán disponga de armas nucleares, mientras que un funcionario estadounidense señaló que permitirá a Irán vender petróleo tras su firma.

El acuerdo prorrogaría otros 60 días el frágil alto al fuego anunciado en abril y reabriría el Estrecho de Ormuz, que Irán ha bloqueado de hecho desde que Estados Unidos e Israel atacaron por primera vez a Irán.

Las dudas se cernían sobre el acuerdo y los expertos advertían de que el transporte marítimo y las exportaciones energéticas podrían tardar semanas en recuperarse. En el Líbano, el grupo Hezbolá, respaldado por Irán, afirmó que cree que Irán no firmará un acuerdo nuclear definitivo a menos que Israel se retire del Líbano.

“Por ahora, se está depositando una gran confianza en el éxito de este plan, prestando poca atención a cuestiones espinosas como la compensación financiera, las sanciones y, sobre todo, un acuerdo nuclear satisfactorio, que fue en gran medida la razón que motivó la guerra”, señalaron en una nota los analistas de la consultora energética Ritterbusch and Associates.

La noticia del acuerdo preliminar llevó a bancos de inversión como Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citi a rebajar sus previsiones sobre el precio del crudo. (Con información de agencias)