EU ha desviado 44 buques comerciales en el marco del bloqueo naval impuesto a Irán

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este lunes de que las fuerzas estadounidenses han desviado un total de 44 buques comerciales, mientras que han inhabilitado dos embarcaciones y abordado a otras dos en el marco del bloqueo naval impuesto contra los puertos y costas de Irán.

El CENTCOM compartió en redes sociales la última cifra de buques comerciales que han intentado eludir el cerco marítimo y difundió un audio en el que un militar estadounidense pide por radio a la tripulación de un barco que desvíe su rumbo antes de que sus fuerzas actúen para imponer el bloqueo por la fuerza.

El anuncio se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una nueva ronda de conversaciones con Irán en la tarde de este lunes, si bien Teherán ha asegurado que todos los interlocutores que participan en las negociaciones van a permanecer en el país.

Las conversaciones, que no suelen ser directas, están teniendo lugar en Mascate, la capital de Omán, país con el que Irán negocia a su vez un acuerdo para garantizar la reapertura segura y la seguridad de la navegación a través del estrecho de Ormuz.