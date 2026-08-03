BBVA completa el programa extraordinario de recompra de acciones de 3,960 millones

BBVA ha finalizado este lunes el tercer y último tramo del programa extraordinario de recompra de acciones que anunció en diciembre de 2025 tras haber adquirido títulos por valor de 1,460 millones de euros dentro de un plan más amplio de 3,960 millones de euros, la mayor recompra del banco español en su historia.

Según se desprende de una nota de prensa y una comunicación con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BBVA se hizo entre el 6 de mayo y el 3 de agosto de este año con 70,339.213 de participaciones representativas, aproximadamente, del 1.26% del capital social.

En este sentido, la entidad ha recordado que, tal y como informó con la información privilegiada del lanzamiento del tercer tramo, se procederá a reducir el capital social mediante la amortización de las acciones adquiridas.

Con el cierre de este programa de 3,960 millones, BBVA ha completado seis planes de recompra, tres de ellos extraordinarios (el concluido, otro de 3,160 millones de euros entre 2021 y 2022 y uno de 1,000 millones en 2023), así como tres para la remuneración ordinaria de sus accionistas (422 millones de euros con cargo a 2022, 781 millones con cargo a 2023 y 993 millones con cargo a 2024).

BBVA mantuvo una ratio CET1 del 12.90% al cierre de junio que le está permitiendo "seguir creciendo con fuerza" y mantener una "atractiva remuneración al accionista", tanto a través de su política ordinaria como por su compromiso de distribuir el exceso de capital que rebase su objetivo del 12% de CET1.

Asimismo, BBVA ha destacado que este miércoles 5 de agosto comenzará a ejecutar el primer tramo por 1,000 millones de euros de una nueva recompra extraordinaria por valor de 2,000 millones de euros, tal y como dispuso el pasado 30 de julio.