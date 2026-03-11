Hezbolá dice que lanzó misiles contra base de inteligencia militar israelí en Tel Aviv

El movimiento islamista Hezbolá afirmó que lanzó misiles el jueves contra una base de inteligencia militar israelí en las afueras de Tel Aviv, en represalia por los bombardeos de Israel en el sur de Líbano.

Combatientes de Hezbolá "atacaron la base Glilot (cuartel de la Unidad 8200 de Inteligencia Militar) en un suburbio de Tel Aviv con una andanada de misiles avanzados", indicó el grupo proiraní en un comunicado.

La Guardia Revolucionaria iraní dijo previamente que había realizado un ataque conjunto con su aliado Hezbolá contra objetivos en Israel.

rrg