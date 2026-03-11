Ataque a petroleros frente a Irak deja un muerto; sigue búsqueda de "desaparecidos"

El ataque contra dos petroleros frente a las costas del sur de Irak dejó un muerto y continúan las operaciones de búsqueda de "desaparecidos", anunciaron el jueves las autoridades iraquíes.

La televisión estatal iraquí difundió imágenes de un buque en el Golfo del que se elevaban impresionantes bolas de fuego y densas columnas de humo.

El ataque tuvo lugar en un Oriente Medio desgarrado por la guerra tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, vecino de Irak.

Farhan al Fartousi, de la Compañía General de Puertos de Irak, declaró a la televisión estatal que un miembro de la tripulación de un petrolero había muerto y 38 habían sido rescatados hasta el momento, y que "continúa la búsqueda de los desaparecidos".

En un primer momento, Al Fartousi había mencionado un solo barco atacado, antes de precisar que fueron dos.

Citada por la agencia estatal INA, la célula de comunicación de los servicios de seguridad de Irak condenó "un acto de sabotaje" dirigido contra dos petroleros.

Uno de los dos buques navega bajo pabellón maltés, precisó Fartousi.

Consultado por la AFP, un empleado del puerto petrolero de Basora indicó que aún no estaba claro si se trató de un ataque con drones o de una colisión con embarcaciones cargadas de explosivos, una técnica utilizada por Irán para minar las aguas del Golfo y del estrecho de Ormuz y así paralizar el comercio petrolero mundial.

El ataque del miércoles por la noche se produjo apenas unas horas después de una nueva advertencia de la embajada estadounidense en Bagdad sobre posibles ataques planificados por Irán o sus aliados contra "infraestructuras petroleras y energéticas pertenecientes a Estados Unidos en Irak".

El martes, Irán anunció que no permitiría "la exportación de un solo litro de petróleo desde la región hacia el campo enemigo y sus socios".