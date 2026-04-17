Oro opera estable y se encamina a cuarta semana al alza por optimismo sobre Irán

El oro ⁠operaba sin apenas cambios este viernes, a punto de registrar su ⁠cuarta subida semanal consecutiva, respaldado por el optimismo ante un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que ha atenuado los temores inflacionistas y ha ⁠provocado una caída del dólar.

A ⁠las 08:15 GMT, el oro al contado cotizaba plano a 4,790.73 dólares por onza, con un alza acumulada del 0.9% en la semana. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en junio sumaban un 0.1%, a 4,813.7 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró confiado en que pronto se podría alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán, al iniciarse un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano.

Las bolsas mundiales operaban cerca de máximos históricos y se encaminaban hacia su tercera semana consecutiva de ganancias.

"Desde la perspectiva del oro, se observa un giro hacia los activos de riesgo, sobre todo la renta variable, que se encuentra en máximos históricos; sin embargo, el oro está recibiendo un leve impulso gracias a la debilidad generalizada del dólar y a que el rendimiento de los bonos del Tesoro está declinando", afirmó el analista independiente Ross Norman.

El dólar se encamina a su segunda caída semanal y se sitúa cerca de mínimos de seis semanas, abaratando el ⁠oro -cotizado en el billete verde- para los tenedores de ⁠otras divisas.

El optimismo sobre ⁠un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán mantenía los precios del crudo ⁠por debajo de los 100 dólares por barril, aliviando los temores de una mayor inflación. El alza de los precios de la energía ha avivado los temores de inflación y la preocupación de que las tasas de interés puedan mantenerse altas durante más tiempo.

En otros metales preciosos, la plata al contado ganaba un 1.4%, a 79.51 dólares por onza, en camino a su cuarta subida semanal consecutiva; el ⁠platino cedía un 0.1%, a 2,084.93 dólares; y el paladio bajaba un 0.2%, a 1,547.54 dólares.

Ambos metales se dirigen hacia su tercera semana consecutiva de avances.