La FIFA ya ganó el Mundial

El poder de la FIFA se sustenta en dos pilares: las externalidades positivas que genera un Mundial de futbol convierten a los países sede en débiles entes burocráticos que deben de aceptar todo tipo de imposición supranacional del organismo futbolero.

El segundo pilar es uno de los rasgos vitales de la FIFA: su poder blando facilita la mimetización de las emociones alrededor de jugadores como Messi o Cristiano, o las selecciones de Francia y España.

En diciembre de 2025 la periodista Peniley Ramírez reveló en el periódico Reforma documentos donde el Gobierno mexicano se comprometió con la FIFA a asumir todos los costos operativos, otorgar exenciones fiscales y renunciar a litigar en tribunales nacionales.

El Gobierno mexicano entiende que las externalidades positivas del Mundial proyectarán para el país ingresos en el futuro. Una externalidad positiva ocurre cuando frente a nuestra casa desarrollan un jardín público. Por el contrario, una externalidad negativa ocurre cuando frente a nuestra casa ubican un basurero.

En los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 la ciudad condal conquistó al mundo por su rostro estético. El gobierno catalán decidió darle vista al mar a los barceloneses, y para ello derribó la vieja zona industrial alrededor de la Barceloneta; construyó el Puerto Olímpico; y desarrolló las torres mellizas: hotel Arts y Torre Mapfre.

¿Qué proyectos de transformación planearon y desarrollaron los gobiernos de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey?

Un estudio de Saxo Bank estima que el Mundial hará subir 0.1% el PIB de Estados Unidos, país donde se jugará la mayor cantidad de partidos.

En el tema de los costos el Mundial de Catar es revelador. el objetivo inicial del costo se estimó en 20 mil millones de dólares, pero la cifra real fue de 220 mil millones de dólares en la construcción de carreteras, líneas de metro y nuevas infraestructuras faraónicas (La Vanguardia, 7 de junio).

En cuanto a la “herencia económica” de los Mundiales, los datos de Saxo Bank apuntan, en promedio, un incremento marginal de 0.4% en el crecimiento de su PIB durante al año posterior a la finalización del evento. Pero hay casos como el Mundial de Brasil 2014, donde el impacto fue negativo, al restar dos décimas a las cuentas nacionales.

Es la FIFA el ganador de todos los Mundiales. Entre derechos de televisión, patrocinios, venta de boletos y servicios turísticos, el organismo confía obtener en el Mundial de América del Norte casi 11 mil millones de dólares. Es decir, duplicará los ingresos en Catar.

La FIFA estima que 40% de los asistentes en los estadios serán turistas internacionales de elevada capacidad de gasto, con estancias medias de 12 días y un gasto promedio al día de 416 dólares por persona.

¿Alguien quiere llevar su six de cervezas al Azteca? Imposible. Los estadios son embajadas de la FIFA.