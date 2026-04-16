Peso mexicano cierra estable frente al dólar en mercado atento a noticias sobre Oriente Medio

El peso mexicano terminó estable frente al dólar las negociaciones de este jueves. La divisa local cerró casi sin cambios por la cautela ⁠en los mercados en espera de noticias de un posible acercamiento entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.2522 unidades por dólar. Frente a un registro de 17.2596 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significó una mejora marginal para el peso de 0.04%, inferior a un centavo.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.2961 unidades y un nivel mínimo de 17.2175. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, ganaba 0.12% a 98.22 unidades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer por la noche que los líderes de Israel y Líbano sostendrán hoy un diálogo directo, para buscar un alto el fuego con mediación de su gobierno, después de seis semanas de fuertes enfrentamientos en territorio libanés.

Trump había dicho el martes que la guerra con Irán está cerca de terminar, a pesar de que las fuerzas estadounidenses mantienen un gran bloqueo a todos los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz. Los operadores esperan cualquier información que dé claridad al panorama.

"La posibilidad de un acuerdo con Irán y este alto el fuego de diez días entre Israel y el Líbano generan la expectativa de una caída en el petróleo, pero las amenazas iraníes mantienen una prima de riesgo", afirmó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

En cuanto a los indicadores, los operadores recibieron más temprano las cifras semanales de nuevas solicitudes de apoyos por desempleo, que mostraron una reducción de las solicitudes, matizada por las recientes muestras de cautela en las contrataciones de las empresas.