EU alerta a sus ciudadanos sobre riesgos de viajar a México durante el Mundial 2026

El Gobierno de Estados Unidos actualizó las alertas de viaje para sus ciudadanos que planean visitar México en el marco del próximo inicio del Mundial de futbol 2026, del cual la capital, Monterrey y Guadalajara son sedes para varios partidos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos asignó diversos niveles de advertencia dependiendo de región y la entidad federativa del territorio mexicano a la que se vaya a viajar.

"Si consiguió boletos para un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México, consulte el nivel de advertencia de viaje más reciente e información de riesgos en la página web http://travel.state.gov/mexico antes de viajar", insta a sus ciudadanos la Embajada de Estados Unidos en México a través de su cuenta de la red social X.

"Extreme precauciones en México debido al terrorismo, la delincuencia y los secuestros", advierten.

De acuerdo con el mapa proporcionado en el sitio web del gobierno estadounidense, las autoridades ubican a seis entidades en el mayor nivel de precaución (4), con la leyenda "no viajar":

Colima

Guerrero

Michoacán

Sinaloa

Tamaulipas

Zacatecas

En tanto, en el nivel 3, con la leyenda "reconsiderar el viaje", se mencionan a siete entidades más:

Aguascalientes

Baja California

Chihuahua

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Chiapas

Sólo dos entidades federativas cuentan con el nivel uno de alerta, con la recomendación de mantener precauciones "normales":

Campeche

Quintana Roo

En tanto, el resto del territorio nacional se ubica en la alerta nivel dos, con la leyenda "tenga mayor precaución".

Alertas de viaje de Estados Unidos en México.Especial / Embajada de EU en México

"En México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos, agresiones sexuales y asaltos. Existe riesgo de violencia terrorista, incluyendo ataques y otras actividades terroristas", advierte la embajada, encabezada por el diplomático Ronald Johnson.

El gobierno estadounidense recomendó a sus ciudadanos que revisen los reportes de seguridad y salud, además de registrarse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes.

Entre las recomendaciones que han emitido las autoridades estadounidenses a sus ciudadanos que planean viajar a territorio mexicano destacan, no viajar entre ciudades después de que oscurezca, utilizar vehículos de transporte autorizados y regulado, evitar viajar solos, especialmente en áreas remotas.