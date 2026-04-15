Oro bajó con operadores atentos a acercamientos entre EU-Irán

El oro bajó el miércoles tras alcanzar un máximo de un mes, mientras los inversionistas evaluaban las últimas señales sobre la situación entre Estados Unidos e Irán y lo que podrían significar para las perspectivas de las tasas de interés.

El oro al contado bajó 0.97% a 4,790.80 dólares por onza, tras alcanzar su nivel más alto desde el 18 de marzo durante la sesión. Los futuros del oro estadounidense cerraron con una baja del 0.5% a 4,823.60 dólares.

“El oro y la plata están experimentando una leve y rutinaria toma de ganancias tras alcanzar máximos durante la noche”, dijo Jim Wyckoff, analista sénior de Kitco Metals.

“Actualmente, los operadores están más centrados en las implicaciones de una política monetaria más restrictiva y en las presiones inflacionarias”, añadió.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que la guerra que lanzó con Israel contra Irán estaba a punto de terminar, mientras el jefe del ejército del mediador Pakistán llegaba a Teherán para intentar evitar la reanudación del conflicto.

La Reserva Federal podría tener que esperar hasta 2027 para recortar las tasas de interés si un período prolongado de altos precios del petróleo debido a la guerra con Irán retrasa el progreso de la inflación hacia el objetivo del 2% del banco central estadounidense, dijo el martes el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee .

Actualmente, el mercado prevé 32% de probabilidad de que Estados Unidos recorte las tasas de interés este año.

La plata al contado cayó 0.71% hasta los 78.95 dólares por onza, mientras que el platino subió 0.8% hasta los 2,119.52 dólares.

Cobre alcanza máximo

Los precios del cobre alcanzaron el miércoles su nivel más alto en seis semanas, impulsados por el optimismo generado ante la perspectiva de una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) alcanzó los 13,392.5 dólares por tonelada métrica, su nivel más alto desde el 2 de marzo, bajó 0.1% hasta situarse en 13,275 dólares por tonelada.

Los operadores señalaron que la recogida de beneficios, provocada en parte por la fortaleza del dólar, había ejercido presión a la baja sobre los precios del cobre.

Según los operadores, el ánimo y los volúmenes generales en los mercados de metales industriales eran optimistas.

“El apetito por el riesgo volvió tras acordarse un alto el fuego temporal la semana pasada y se ha visto reforzado por los informes de que Washington y Teherán buscan organizar una segunda ronda de conversaciones en los próximos días, junto con señales de demanda china”, señaló Britannia Global Markets en una nota.