Exportaciones de calzado guanajuatense superan los 1,000 millones de dólares en 2025

La industria del calzado y la piel en Guanajuato cerró el 2025 con exportaciones por 1,094 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 4.1% en comparación con 2024, de acuerdo con cifras de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce) del estado de Guanajuato.

En el sector moda, la entidad cuenta con 23 municipios exportadores y un total de 781 empresas que venden sus productos al extranjero. León, considerado el corazón zapatero de México, encabezó la lista con 915 millones de dólares exportados en el año 2025.

Del total de exportaciones anuales de piel y calzado, el 40% fueron hechas por microempresas, seguido de medianas empresas con 29.1%, pequeñas empresas con 19.6%, y el 11.3% para grandes empresas. Una de las estrategias del gobierno estatal es impulsar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y acercarlas a nuevos mercados.

La propietaria de la marca de calzado que lleva su nombre, Mónica Márquez, platicó en entrevista que el mercado internacional ha respondido de manera favorable al calzado artesanal mexicano "en nuestra tienda en la Roma Norte" en la Ciudad de México, "un 70% de nuestras clientas son extranjeras".

"No nada más se hace una compra directa, hay un seguimiento de compra ya en su lugar de origen y nos siguen comprando o pidiendo desde su país. Ya nos ha pasado que están en Canadá o en Australia y piden", el factor diferenciador es la transparencia en el proceso productivo, "les encanta toda la parte artesanal", detalló.

Su marca fue una de las que participó con la Cofoce para poder exportar, "fue muy bueno porque sí nos dieron apoyos en asesoría y para poder participar en ferias". Ya estamos por concluir esos trámites” para incursionar en el mercado de Texas, en Estados Unidos, explicó.

Vender en el mercado internacional exige paciencia ya que es un proceso largo "en Cofoce estuvimos dos años, hay que tener la capacidad o la solvencia, porque al final hay que invertir; el tema de la internacionalización ha sido con mucho esfuerzo, pero ahí vamos, poco a poco", dijo el gerente de marketing Manuel Valadez.

Exportar representa una oportunidad de crecimiento ante un mercado nacional debilitado ya que "este año notamos una baja en las ventas en línea en México", así como la posibilidad de que "el calzado artesanal de León sea reconocido y apreciado por consumidores que buscan calidad, autenticidad y una historia detrás de cada producto".

Márquez proviene de una familia zapatera, una tradición que se ha transmitido a lo largo de varias generaciones, aunque el contexto actual es distinto al de generaciones anteriores, ya que los jóvenes han mostrado poco interés en aprender el oficio artesanal, y se emplean en otros sectores como la industria automotriz; confía en que la valoración internacional del calzado mexicano pueda despertar el interés de las nuevas generaciones para que la tradición zapatera de León no desaparezca.

Van por mercado centroamericano

En el marco del tercer Desafío Empresarial Pyme que forma parte de la etapa final del programa Exportar Sin Fronteras, la Cofoce evaluó a trece empresas guanajuatenses de los sectores cuero, calzado y proveeduría para participar en el Showroom Guatemala 2026, un encuentro de negocios que se realizará el próximo 18 de junio.

El objetivo es conectar a las empresas de León y San Francisco del Rincón con cadenas de tiendas, fabricantes de calzado, distribuidores de insumos y boutiques especializadas en la región. Las marcas fueron elegidas por sus capacidades en competitividad, diferenciación, capacidad de suministro, estrategia comercial y potencial de exportación.

"En Guanajuato estamos convencidos de que nuestras Mipymes tienen el talento, la calidad y la capacidad para competir en cualquier mercado del mundo, por eso las acompañamos en su preparación, fortalecemos sus capacidades y abrimos nuevas oportunidades", señaló la secretaria de Economía estatal, Claudia Villaseñor.