OPEP se aferra a previsiones de sólida demanda petrolera y no prevé pico hasta 2050

La OPEP mantuvo el jueves su previsión de un sólido crecimiento de la demanda mundial de petróleo para los próximos cuatro años y revisó al alza sus previsiones a más largo plazo, citando un cambio a nivel mundial hacia políticas más favorables al uso del crudo y señalando que no hay indicios de que la demanda vaya a alcanzar su punto máximo.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo, integrada por 11 miembros, depende del crudo para una gran parte de los ingresos públicos y sus previsiones sobre la demanda son más optimistas que las de otros organismos del sector, como la Agencia Internacional de la Energía.

La demanda mundial aumentará hasta los 113.3 millones de barriles por día (bpd) en 2030, frente a los 105.1 millones de bpd de 2025, según indicó la OPEP en su informe "Perspectivas del Petróleo Mundial 2026", al que tuvo acceso Reuters. La cifra para 2025 apenas ha variado, y la previsión para 2030 se mantiene sin cambios respecto al informe del año pasado.

El informe se publica en un momento en que la OPEP se enfrenta a retos sin precedentes en 2026, ya que la guerra de Irán ha obligado a los exportadores del golfo Pérsico a realizar enormes recortes en sus exportaciones, mientras Emiratos Árabes Unidos, país miembro de la OPEP desde hace casi 60 años, sorprendió a los demás miembros al abandonar el grupo.

Los cambios en las políticas gubernamentales de Estados Unidos, Europa y otros lugares, así como el crecimiento a largo plazo en India, Oriente Medio, África y América Latina, impulsarán la expansión de la demanda, según la OPEP, a pesar de los "impresionantes avances" de China en su transición hacia las energías renovables.

"La mayor atención prestada a la seguridad energética y a la asequibilidad de la energía ha transformado el panorama de la política energética en todo el mundo", señaló la OPEP en el informe. "Esto se refleja en ajustes y cambios de rumbo en las políticas, que se espera que respalden la demanda de petróleo a medio y largo plazo".

La OPEP citó, por ejemplo, una adopción de los vehículos eléctricos en Europa más lenta de lo esperado, así como los cambios en las políticas del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que afectan al apoyo a las energías renovables, los vehículos eléctricos y las normas de eficiencia energética.

A más largo plazo, la OPEP prevé que la demanda petrolera mundial alcance los 124 millones de bpd en 2050, frente a los 122.9 millones de bpd previstos en el informe del año pasado, y reiteró su opinión de que no se vislumbra un pico de demanda en el horizonte.

Por el contrario, la AIE afirmó en noviembre que la demanda petrolera alcanzará los 113 millones de bpd a mediados de siglo. Aunque la previsión de la AIE para 2050 es muy inferior a la de la OPEP, la agencia había previsto anteriormente que la demanda alcanzara su pico en 2029.

EU, el mayor exportador de petróleo

Según los datos de seguimiento de buques, Estados Unidos se ha convertido en el mayor exportador mundial de petróleo en 2026, lo que refleja el auge de su producción impulsado por el esquisto y las interrupciones en las exportaciones de Arabia Saudita y Rusia provocadas por guerras y sanciones.

La OPEP, sin embargo, señaló en el informe que es probable que la producción estadounidense de crudo "tight" —otro término para referirse al esquisto— alcance su punto máximo en 2025, con algo más de 9 millones de bpd, y prevé un crecimiento modesto de la oferta total de líquidos de Estados Unidos de 400,000 bpd hasta 2030, seguido de una estabilización del bombeo.

El informe prevé que la producción de los países ajenos a la OPEP+ —el grupo más amplio que incluye a los miembros de la OPEP, además de Rusia y otros aliados— alcance su punto máximo a partir de principios de la década de 2030.

La OPEP ha venido reclamando una mayor inversión en la industria petrolera y ha señalado que el sector necesita una inversión de 17.7 billones de dólares hasta 2050, frente a los 18.2 billones estimados el año pasado.