Solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EU caen en medio de bajo número de despidos

El número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo descendió la semana pasada, ya que los despidos se mantuvieron en niveles bajos, lo que reforzó el mercado laboral.

Las solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo estatales descendieron en 4,000, a una cifra desestacionalizada de 226,000, durante la semana que finalizó el 13 de junio, según informó el jueves el Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 225,000 solicitudes para la última semana.

Aunque en las últimas semanas los pedidos se han situado en el extremo superior de su rango de 190,000 a 230,000 para este año, el mercado laboral ha recuperado impulso, registrando tres meses consecutivos de fuertes ganancias de empleo, tras las fluctuaciones de 2025. La reducción de los despidos ha mantenido la tasa de desempleo en el 4,3% durante tres meses seguidos.

Las solicitudes suelen aumentar al comienzo del verano boreal, ya que algunos estados permiten que el personal no docente solicite prestaciones por desempleo durante las largas vacaciones escolares. Los factores estacionales —el modelo utilizado por el Gobierno para eliminar las fluctuaciones estacionales de los datos— no siempre reflejan estos cambios.

La Reserva Federal mantuvo el miércoles su tasa de interés de referencia a un día en el rango del 3.5%-3.75%, pero las previsiones trimestrales actualizadas mostraron que las autoridades monetarias esperan subir los costos de financiación este año ante la creciente preocupación por la inflación.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, dijo a la prensa que los miembros del comité de política monetaria del banco central estadounidense "consideran que los mercados laborales están estables" y que "hay algunas personas en el comité que piensan que la tendencia es incluso mejor".

Warsh añadió: "Diría que los datos de empleo han evolucionado en una buena dirección".

Los datos sobre las solicitudes de subsidio de desempleo abarcan el periodo durante el cual el Gobierno realizó encuestas a empresas y otros establecimientos para el componente de empleo no agrícola del informe de empleo de junio.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 172,000 puestos de trabajo en mayo. Es probable que parte de la solidez del crecimiento del empleo se deba al bajo número de despidos, ya que algunas encuestas a empresas han mostrado debilidad en los indicadores de empleo.

Los economistas afirman que la incertidumbre política —incluidos los aranceles a las importaciones del año pasado y, ahora, el conflicto en Oriente Medio— está frenando la contratación.

El número de personas que reciben prestaciones por desempleo tras la primera semana de ayuda —un indicador de la contratación— aumentó en 24,000, a una cifra desestacionalizada de 1.81 millones durante la semana que finalizó el 6 de junio, según el informe sobre solicitudes.

El aumento de las denominadas "solicitudes continuadas" concuerda con los datos que indican que muchos desempleados están atravesando largos períodos de desempleo. La duración media del desempleo se disparó hasta las 11.6 semanas en mayo —el período más largo desde noviembre de 2021—, frente a las 11.0 semanas registradas en abril, según informó el Gobierno este mes.