El Banco de Inglaterra mantiene su tasa de interés sin cambios en 3.75%

El Banco de Inglaterra mantuvo las tasas de interés sin cambios en 3.75% en junio, como lo ha hecho desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, al considerar que sería prematuro subirlas ahora dada la incierta intensidad de las crecientes presiones inflacionarias.

El Comité de Política Monetaria del banco central (MPC, por sus siglas en inglés) votó 7-2 a favor de mantener las tasas sin cambios, después de que la integrante externa Megan Greene se sumara al economista jefe Huw Pill al pedir una subida de un cuarto de punto.

Pero la mayoría de los otros miembros del MPC parecieron poco más cerca de subir las tasas, manteniéndose en general en lo que el gobernador Andrew Bailey ha llamado una "pausa activa", que considera un endurecimiento efectivo en comparación con las expectativas del mercado de recortes antes del conflicto.

El enfoque del BoE contrasta con los del Banco Central Europeo y el Banco de Japón, que han subido las tasas en la última semana, y con las proyecciones de la Reserva Federal de Estados Unidos tras su primera reunión bajo su nuevo presidente, Kevin Warsh, que mostraron que los responsables de política monetaria esperaban que las tasas subieran más adelante este año.

En la antesala de la reunión de junio del BoE, una tregua tentativa entre Estados Unidos e Irán promete reabrir el estrecho de Ormuz y reducir los precios del petróleo, un beneficio para Reino Unido si el acuerdo se mantiene, ya que depende en gran medida del gas natural importado.

Sin embargo, el BoE dijo que era demasiado pronto para declarar superada la amenaza inflacionaria.

"Pase lo que pase en el futuro, los mayores precios de la energía de los últimos cuatro meses significan que ya hay cierta presión inflacionaria en curso", dijo Bailey en un comunicado junto con la decisión del jueves.

El BoE espera que la inflación suba por encima de 3.25% en el último trimestre de este año, desde el 2.8% de mayo, aunque se trata de un aumento menor que el alza al 3.6%-3.7% que proyectó en abril bajo dos de sus tres escenarios principales.

El banco central también se mostró marginalmente más optimista sobre el crecimiento, al estimar que la economía se expande a una tasa subyacente del 0.2% trimestral, frente al 0.1% de su anterior conjunto de previsiones, pese a una pequeña caída de la producción en abril.

Preocupación por la inflación

Tanto Pill como Greene dijeron que una subida de tasas ahora era necesaria para contener las expectativas de los hogares sobre la inflación futura, que se encuentran en su nivel más alto desde al menos 2009 en una encuesta trimestral del BoE, aunque están bajando en un sondeo mensual más frecuente.

La inflación ha superado el objetivo del 2% del BoE durante la mayor parte de los últimos cinco años debido a una serie de choques al alza desde la pandemia del Covid-19, en particular la invasión rusa de Ucrania en 2022, que elevó la inflación británica por encima del 11%.

"Una subida proactiva ahora de la tasa bancaria debería ayudar a anclar las expectativas de inflación", dijo Greene.

El aumento del costo de la vida ha sido un factor clave detrás de la insatisfacción de muchos británicos con los políticos tradicionales.

La popularidad del primer ministro, Keir Starmer, se ha desplomado desde que logró una amplia victoria electoral hace dos años, y enfrenta un posible desafío a su liderazgo si el alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, gana un escaño parlamentario en una elección parcial el jueves.

Catherine Mann fue la responsable de política monetaria que pareció más cerca de sumarse a Pill y Greene para votar a favor de una subida de tasas, ya que consideró que los riesgos inflacionarios eran más prominentes que para los otros miembros del MPC que votaron por mantenerlas sin cambios.

Pero en las actas de la decisión coincidió en que había tiempo para esperar, dado que "una decisión contundente sobre la tasa bancaria puede tener un efecto rápido sobre la inflación y las expectativas de inflación".

La vicegobernadora Clare Lombardelli dijo que el riesgo de efectos inflacionarios de segunda ronda perjudiciales iba en aumento mientras persistían los altos precios de la energía, pero que hasta ahora la evidencia apuntaba a una transmisión estándar de los mayores precios energéticos.