EU investiga a bancos por transacciones relacionadas con líder supremo iraní

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando cómo el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, creó una cartera de inversiones global con exposición a bancos de Wall Street, según informó el jueves Bloomberg News, citando a fuentes oficiales conocedoras del asunto.

La investigación forma parte de un análisis más amplio sobre las denuncias de blanqueo de capitales y corrupción, e incluye el escrutinio de transacciones en las que participan empresas supervisadas por Jamenei, según el informe.

Los investigadores están analizando el papel de los bancos estadounidenses en dichas transacciones, según informó Bloomberg News, citando a personas familiarizadas con el asunto. El informe señala que entre los bancos objeto de investigación se encuentran JPMorgan Chase y Citigroup.

Ni JPMorgan ni el Departamento de Justicia respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters, mientras que Citigroup se negó a hacer declaraciones.

La investigación no implica necesariamente que se vayan a presentar cargos, según el informe de Bloomberg News, que añadió que el principal objetivo de la investigación es Jamenei.

Jamenei fue elegido líder supremo de Irán después de que su padre, el ayatolá Ali Jamenei, muriera en un ataque aéreo conjunto de Estados Unidos e Israel. El líder supremo tiene la última palabra en asuntos de Estado, incluidas la política exterior y el programa nuclear de Irán.