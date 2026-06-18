Petróleo cae a su menor nivel desde el inicio de la guerra en Irán tras acuerdo de alto el fuego

Los precios del petróleo caían más de un 1% este jueves a su nivel más bajo desde el primer día de cotización de la guerra con Irán, ya que un acuerdo provisional entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto, reabrir el estrecho de Ormuz y suavizar las sanciones contra la República Islámica mejoraba las perspectivas de la oferta mundial.

Los futuros del crudo Brent bajaban 1.02 dólares, o un 1.28%, a 78.53 dólares el barril en la mañana de este jueves, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense caía 1.48 dólares, o un 1.93%, a 75.31 dólares el barril.

El Brent se hundió a su nivel más bajo desde el 2 de marzo, que fue el primer día de cotización tras los primeros ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, mientras que el WTI se situó en su nivel más bajo desde el 4 de marzo.

"La ola de ventas se prolongó a medida que los mercados energéticos seguían descontando de forma agresiva un retorno más rápido de lo esperado de los barriles iraníes tras el reciente memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán", señaló en una nota Tony Sycamore, analista de mercados de IG.

El memorándum de 14 puntos da inicio a un periodo de negociación de 60 días durante el cual Irán permitirá el paso libre de peaje por el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte de petróleo y gas. El acuerdo prevé que el tráfico a través del estrecho se restablezca a su plena capacidad en un plazo de 30 días.

El acuerdo preliminar deja para más adelante muchas de las cuestiones más espinosas, como el programa nuclear iraní, y también exige a Estados Unidos y a sus socios que elaboren un plan de 300,000 millones de dólares para financiar la recuperación de Irán.

Los analistas prevén una recuperación gradual de los flujos a través del estrecho de Ormuz, mientras que los expertos del sector han advertido que es posible que los precios no se desplomen a medida que se recupere la demanda y se repongan las existencias.

El banco de inversión Goldman Sachs prevé que las exportaciones del Golfo se normalicen hasta alcanzar los niveles anteriores a la guerra a finales de julio, y que la producción de crudo se recupere en octubre.

El banco estima que la normalización de las exportaciones a los niveles previos a la guerra podría lograrse con un aumento de 13 millones de barriles al día en los flujos por el estrecho de Ormuz, pasando de los niveles actuales a alrededor del 70% de los niveles previos a la guerra.

BNP Paribas no prevé actualmente un retorno a los precios anteriores a la guerra y considera que los 75 dólares por barril constituyen un "mínimo duradero en el futuro previsible", indicó en una nota, dadas las continuas pérdidas de suministro y el aumento de la demanda. El Brent cotizó en torno a los 60-70 dólares por barril en los dos primeros meses del año, antes de la guerra con Irán.

Se prevé que China, el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo, consuma 753 millones de toneladas métricas en 2026, lo que supone un descenso del 4.9% respecto a 2025, en un contexto de transición hacia las nuevas energías y de altos precios del petróleo, según un informe publicado por la unidad de investigación de PetroChina.