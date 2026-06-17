La AIE prevé un importante superávit petrolero en 2027 tras la reapertura de Ormuz

El mercado del petróleo pasará a un importante superávit de oferta en 2027 tras recuperarse del cierre del estrecho de Ormuz, informó el miércoles la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe mensual sobre el mercado del petróleo.

Estados Unidos ha anunciado un acuerdo provisional para poner fin a la guerra en Irán, que incluye la reapertura del estrecho por parte de Teherán y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra Irán, lo que podría poner fin a la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia.

Se estima que la guerra ha bloqueado más de 14 millones de barriles por día (bpd) de producción petrolera de Oriente Medio, según la AIE.

El mercado del petróleo caerá después en un importante superávit de oferta el próximo año, dijo la AIE en su primera evaluación de 2027, ya que se prevé que aumente en 8 millones de bpd mientras la demanda crece en 2 millones de bpd.

Un gran superávit de oferta en 2027 podría "dar un respiro bienvenido al mercado y una oportunidad para reponer inventarios agotados, o para crear nuevas reservas estratégicas, a medida que los países revisan sus estrategias y políticas energéticas en respuesta a la crisis", dijo la AIE.

La oferta de Oriente Medio ya crece

Los flujos a través del estrecho ya estaban aumentando a comienzos de junio debido a un repunte de las transferencias de barco a barco en el golfo de Omán, dijo la AIE, lo que ayudaba a elevar los flujos totales de Oriente Medio a alrededor de 12 millones de bpd desde un mínimo de mayo de 9.6 millones de bpd.

"Si el acuerdo se mantiene, las exportaciones y la producción del golfo Pérsico deberían registrar una recuperación gradual, entre otras cosas porque las exportaciones de petróleo iraní pueden reanudarse plenamente una vez que se levante el bloqueo estadounidense", dijo la AIE, que asesora a países industrializados.

Sin embargo, las restricciones políticas y operativas, incluidas las prolongadas labores de desminado y los arreglos de tránsito no resueltos, dejan riesgos a la baja para las perspectivas de recuperación de Oriente Medio, dijo la AIE.

En conjunto, la AIE prevé que la oferta de petróleo caiga en 3.9 millones de bpd en 2026, ya que las pérdidas de producción en Oriente Medio superan el aumento de la producción en América.

Las exportaciones rusas de crudo y combustibles refinados se mantuvieron estables en alrededor de 7.4 millones de bpd en mayo pese a los continuos ataques ucranianos con drones contra refinerías, dijo la AIE, aunque los ataques obligaron a Rusia a priorizar el suministro de combustible al mercado interno y a maximizar las exportaciones de crudo.

Los precios del petróleo cotizaban ligeramente al alza el miércoles, con los futuros del Brent en 79.32 dólares por barril en la mañana de este miércoles, 36 centavos más que el cierre anterior y 74 centavos por encima del nivel al que cotizaban justo antes de que se publicara el informe.

La destrucción de demanda se extiende

La demanda mundial de petróleo caerá en 1.1 millones de bpd este año, según la AIE, tras un descenso de 5 millones de bpd entre abril y junio.

La destrucción de demanda se ha extendido más allá de las zonas inicialmente más afectadas por la guerra en Irán, dijo la AIE, con entregas de todos los principales combustibles y especialmente de gasóleo que "muestran señales de tensión en casi todas las regiones".

Después, la demanda se recuperará rápidamente y crecerá el próximo año, a medida que la caída de los precios del petróleo y una mejora de las perspectivas económicas impulsen el repunte, dijo la AIE.

En su propio informe mensual, el organismo rival de previsión OPEP rebajó su previsión de crecimiento de la demanda de petróleo en 2026 a 970,000 barriles por día.

Se perfila un gran superávit en 2027

Las previsiones de la AIE implican que la oferta se situará en torno a 920,000 bpd por debajo de la demanda total en 2026, según cálculos de Reuters, lo que supone una reducción frente al déficit de 1.78 millones de bpd del informe del mes anterior.

Las previsiones de la AIE para 2027 implican que la oferta superará a la demanda en 5,05 millones de bpd el próximo año, ya que el crecimiento de la demanda se verá eclipsado por el aumento de la oferta a medida que regresen los barriles de Oriente Medio.

Esa cifra es superior a la de 2026 que la AIE había previsto anteriormente, y que en su informe de noviembre de 2025 situó en 4.09 millones de bpd.

Sin embargo, los inventarios de petróleo podrían caer aún más, hasta mínimos históricos, antes de que el equilibrio del mercado pueda desplazarse hacia un superávit a finales de este año, dijo la AIE.

Los inventarios han caído a un ritmo de 3.8 millones de bpd desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, con retiradas de existencias sólo en mayo de alrededor de 4,6 millones de bpd, según datos preliminares de la AIE.