Las perspectivas y las esperanzas

Los gobiernos populistas producen muchos males a las sociedades. Entre otros, el autoritarismo, la debilidad del sentido comunitario, la ruptura de las instituciones gubernamentales, la desigualdad socioeconómica, la destrucción del medio ambiente. Y, por si fuera poco, la indiferencia ante 75 países pobres. El populismo engaña con su ilusión lírica.

Con Trump, su escenario está compuesto por un nacionalismo proteccionista y una retórica polarizadora. Más de 70 países se han visto afectados por los aranceles impuestos y, a pesar de que Trump ha sido impugnado por el Congreso de su país, continúa utilizando los aranceles, protegido por regulaciones alternativas.

La arrogancia de Trump se manifiesta en un puro individualismo que se basta a sí mismo. Arrogancia y abuso del poder. Ante las negociaciones con Irán, amenazando, dijo: «Estamos muy cerca de un acuerdo; o los voy a hacer pedazos».

Para el gobierno de Irán, la paz pasa necesariamente por resolver cuestiones como el conflicto bélico de Israel contra Líbano, los activos financieros iraníes congelados en el extranjero, el programa nuclear iraní y el control del Estrecho de Ormuz. O sea, un conjunto de condiciones que el gobierno de Washington no quiere aceptar porque significaría su derrota.

El daño que están provocando las guerras en Ucrania e Irán es notable. La ONU reveló recientemente: «La interrupción de la cadena de suministro humanitario mundial está afectando a los niños de todo el mundo, con una congestión continua en las rutas de la cadena de suministro global y un aumento de los costos». Los costos del transporte aéreo de vacunas han aumentado en 70%.

Mientras se prolongan las guerras en Ucrania y en Irán, menos crecerá la economía global, afectada por la inflación que producen los precios del petróleo, la destrucción física de vías de comunicación, edificios, instalaciones productivas y la volatilidad financiera por la incertidumbre.

Ante los efectos depredadores causados por las grandes potencias y sus aliados, surge la posición del nuevo laborismo del Primer Ministro de Inglaterra, Keir Starmer, que apuesta por una combinación de economía social, vida comunitaria y poder de las localidades. Asimismo, evitar las narrativas extremas de la derecha y la izquierda, porque el poder sin límites es un frenesí que arruina a los que lo poseen.

Surge la socialdemocracia como opción, pero para que se generalice hace falta mucha acción política plural y Estado de Derecho.