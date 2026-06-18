Ganadores por diseño, perdedores por decreto: la economía del Mundial 2026

El Mundial 2026 será recordado no solo por su formato ampliado y su realización conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, sino también por marcar un punto de inflexión en la economía deportiva y la manera en que las marcas generan o pierden valor en un evento global. Las cifras lo respaldan: la FIFA proyecta ingresos comerciales superiores a 3 mil millones de dólares, mientras que estimaciones de consultoras financieras calculan un impacto económico agregado de 40 a 41 mil millones de dólares en Norteamérica, superando ampliamente los torneos anteriores.

A diferencia de ediciones anteriores, el Mundial 2026 introdujo innovaciones diseñadas explícitamente para aumentar inventario publicitario y proteger a los socios oficiales. Primero, las pausas de hidratación como ventanas premium. Cada pausa de tres minutos se convirtió en un espacio de alto valor para anuncios televisivos y activaciones digitales. En mercados como Estados Unidos, un spot de 30 segundos en horario estelar puede superar los 600 mil dólares, lo que convierte estas pausas en un activo comercial sin precedentes.

Segundo, la FIFA reforzó su política de “neutralidad comercial” obligando a retirar temporalmente nombres de estadios patrocinados. Esto protege a los socios globales pero reduce la visibilidad de marcas como SoFi, MetLife o Mercedes‑Benz, cuyos contratos de naming rights pueden valer entre 10 y 30 millones de dólares anuales. Tercero, lasFan zones, experiencias inmersivas, comercio electrónico integrado y plataformas de streaming ampliaron la monetización más allá del estadio, favoreciendo a marcas con infraestructura tecnológica robusta.

Durante el Mundial 2026, cinco marcas destacaron por capitalizar de forma excepcional el potencial comercial del evento. Visa, como procesador exclusivo, logró beneficiarse de millones de transacciones adicionales, con ganancias estimadas entre 200 y 350 millones de dólares gracias a las comisiones y el volumen incremental. Coca‑Cola, presente en sedes, fan zones y campañas globales, alcanzó niveles récord de exposición, generando un beneficio estimado de 150 a 250 millones de dólares.

Adidas, proveedor del balón oficial y protagonista del merchandising más vendido, sumó entre 120 y 220 millones. Airbnb, por su parte, impulsó su negocio con más de 400 mil estancias vinculadas al torneo, lo que se tradujo en comisiones estimadas de 80 a 160 millones. Finalmente, Budweiser mantuvo una presencia dominante en estadios y activaciones, alcanzando beneficios de 70 a 140 millones. Todas estas cifras reflejan la combinación de ventas directas, exposición mediática y la valorización de marca que el torneo permitió a quienes entendieron y aprovecharon el nuevo ecosistema comercial que define al fútbol moderno.

En contraste, varias marcas enfrentaron importantes desafíos que afectaron su visibilidad y oportunidades comerciales. Los titulares de naming rights, como aquellos que patrocinan estadios, vieron reducida su exposición global debido a la política de neutralización implementada por la FIFA, lo que originó pérdidas estimadas de entre 10 y 30 millones en valor publicitario no capturado. Por otro lado, los medios locales que no están asociados a la FIFA sufrieron la concentración de derechos en broadcasters oficiales, limitando su acceso a inventario premium y generando una disminución de ingresos publicitarios calculada entre el 5% y el 12% durante el torneo.

Finalmente, las marcas que no están alineadas con categorías exclusivas, como empresas de telecomunicaciones, bebidas o banca que no son socios oficiales, enfrentaron restricciones severas de visibilidad, lo que se tradujo en oportunidades bloqueadas y pérdidas estimadas de 20 a 50 millones. Todas estas cifras reflejan el impacto negativo que el nuevo ecosistema comercial del Mundial puede tener sobre aquellas marcas que no logran adaptarse o negociar su participación de manera estratégica.

El Mundial 2026 demuestra que el valor comercial ya no depende solo del balón: depende de quién entiende mejor el ecosistema, quién se adapta más rápido y quién convierte la emoción colectiva en capital económico. Para las empresas mexicanas, la gran lección es clara: la capacidad de innovar en experiencias, aprovechar tecnologías digitales y negociar alianzas estratégicas será clave para competir en escenarios globales. Adaptarse al nuevo entorno comercial, invertir en plataformas que expandan la visibilidad y posicionar la marca en momentos relevantes puede marcar la diferencia entre ser protagonista o quedar relegado. El Mundial mostró que, en el fútbol moderno, quien aprende y evoluciona, gana mucho más que partidos: gana valor y oportunidades de negocio.