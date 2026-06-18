El dólar toca máximo de un año ante expectativas de alza de tipos de la Fed

El dólar estadounidense alcanzó el jueves su nivel más alto en más de un año después de que la postura restrictiva de la Reserva Federal impulsó las apuestas a subidas de las tasas de interés, mientras que la debilidad del yen motivó advertencias verbales por parte de las autoridades japonesas.

El banco central estadounidense mantuvo las tasas sin cambios, en un rango del 3.50% al 3.75%, mientras el nuevo presidente, Kevin Warsh, iniciaba su mandato con una revisión exhaustiva de la política monetaria. Casi la mitad de los responsables de la política monetaria esperan ahora una subida este año, a medida que aumentan las preocupaciones por la inflación.

El mercado de futuros de los fondos federales descuenta ya plenamente una subida de tipos para octubre, según datos de LSEG, y los sólidos datos de ventas al por menor refuerzan aún más las apuestas a favor de una política monetaria más restrictiva.

El euro caía un 0.3% a 1.146 dólares, mientras que la libra esterlina bajaba un 0.54% a 1.322 dólares, ambas en mínimos de más de dos meses.

El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de seis divisas que incluye al yen, al euro y a la libra esterlina, subía un 0.36% a 100.71, su nivel más alto desde mayo de 2025.

En la sesión anterior se disparó un 0.85%, su mayor subida en un solo día en más de tres meses.

Los precios del petróleo bajaban el jueves después de que Estados Unidos e Irán firmaron un acuerdo provisional que pondría fin a la guerra con Irán, reabriría el estrecho de Ormuz y suspendería las sanciones estadounidenses sobre el petróleo iraní, lo que restó algo de fuerza al dólar, considerado un valor de refugio.

El yen japonés se debilitaba a un mínimo de 160.90 unidades por dólar, su nivel más bajo desde julio de 2024, lo que anuló las ganancias obtenidas tras la intervención de Tokio el 30 de abril.

Esta nueva caída provocó una nueva respuesta del Gobierno, y los responsables reiteraron su disposición a respaldar la moneda.

Por otra parte, el Banco de Inglaterra mantuvo las tasas de interés sin cambios en el 3.75% en junio, como lo ha hecho desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, al considerar que sería prematuro subirlas ahora dada la incierta intensidad de las crecientes presiones inflacionarias.