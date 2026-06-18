“Localía” mexicana impulsa primer triunfo de Colombia en el Mundial

Colombia hizo valer su “localía” mexicana en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 al derrotar 3-1 a Uzbekistán ante una fiesta teñida de amarillo y un lleno total (80,824 asistentes).

Si bien el Estadio Ciudad de México suele pintarse de ese color cada 15 días durante el campeonato de Liga MX, por ser la casa del Club América, esta vez fue en apoyo casi total a la Selección Colombia.

El casi proviene de un grupo de no más de 100 personas que nunca dejó de alentar a Uzbekistán con tambores y bailes detrás de la portería norte. El resto del inmueble portaba playeras colombianas y pelucas de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama.

Colombia llegó como favorito a este partido, correspondiente a la primera jornada del Grupo K del Mundial, no sólo por el amplio fervor latinoamericano desde las gradas, sino porque Uzbekistán nunca había disputado este torneo.

El equipo asiático está debutando en la Copa del Mundo después de perder apenas uno de 16 partidos en la eliminatoria asiática y estuvo a punto de dar una sorpresa, ya que el marcador contra los colombianos iba 1-1 hasta el minuto 64.

Así fueron los goles

Colombia tomó la delantera al 41’ gracias a Daniel Muñoz, defensa del Crystal Palace de Premier League. Hizo un pique de derecha al centro que sorprendió a la defensa uzbeka y definió con la punta del pie tras un pase filtrado de Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich.

El equipo cafetero desahogó frustración con ese tanto, ya que había dominado el partido en complicidad con James Rodríguez, Luis Suárez y Jhon Arias, pero sin ser efectivo.

Uzbekistán, por su parte, se mostraba temeroso y reservado. Puso línea de cinco defensas, comandada por Abdukodir Khusanov, del Manchester City, cuatro volantes y en punta que correteaba todos los balones: Eldor Shomurodov, su capitán.

Los uzbekos son dirigidos por un excampeón del mundo, el italiano Fabio Cannavaro, quien destaca por ser el único defensa de la historia en ganar un Balón de Oro.

Pese a su postura defensiva, claramente patentada por Cannavaro, Uzbekistán silenció el Estadio Ciudad de México justo a la hora de partido, cuando Abbosbek Fayzullaev empujó un balón sin portero.

Camilo Vargas, arquero de Colombia y del Atlas de México, no atacó bien un disparo de Eldor Shomurodov y el balón pegó en el poste para dejar solo a Fayzullaev. Vargas ya estaba vencido del otro lado.

Por varios minutos, el estadio quedó en silencio, recordando que la gran mayoría de asistentes estaban a favor de Colombia.

Pero la respuesta no tardó. El ídolo actual de los cafeteros, Luis Díaz, aprovechó una pérdida de balón de Shomurodov que agarró a la defensa uzbeka mal parada. Definió cruzado de parte interna para poner el 2-1 al 65’.

Segundos después, el estadio entero empezó a corear: “¡Lucho, Lucho!”, para el exdelantero del Liverpool y Porto, que está jugando su primera Copa del Mundo.

El tercer y último gol colombiano cayó hasta el 90+8’ con un cabezazo de Jáminton Campaz, delantero de Rosario Central de Argentina. Uzbekistán estaba tirado al frente buscando el empate y otra vez dejó a su defensa mal posicionada.

Así, los tres puntos y el liderato del Grupo K quedaron en posesión de los cafeteros, luego del empate 1-1 entre Portugal y República Democrática del Congo horas antes.

Colombia seguirá en México

El segundo partido de Colombia en el Mundial 2026 también será en México, aunque en el Estadio Guadalajara. Enfrentará a República Democrática del Congo el 23 de junio.

Será hasta el duelo contra Portugal, para cerrar la fase de grupos, que volará a Estados Unidos (27 de junio en Miami).

Esta fue la décima victoria de Colombia en toda su historia en Copas del Mundo. No había jugado en territorio mexicano, ya que no clasificó a las ediciones de México 1970 ni 1986.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, estuvo en uno de los palcos del Estadio Ciudad de México este 17 de junio para presenciar el debut de Uzbekistán en la Copa del Mundo, aunque finalmente la victoria fue para Sudamérica.

Lo chusco del partido fue la lesión de un camarógrafo de FIFA. Se encontraba detrás de la banca de Uzbekistán en el cierre del primer tiempo, cuando Abdukodir Khusanov le cayó encima a toda velocidad luego de cometer una falta sobre Luis Díaz. El camarógrafo recibió atención médica y el incidente no pasó a mayores.