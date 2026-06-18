Video marketing, la estrategia para atraer más clientes en el e-commerce

En el comercio electrónico, los videos se han convertido en una herramienta clave para acercar la experiencia de compra digital a la de una tienda física, además de influir en la decisión de los consumidores.

A pesar de sus beneficios, el uso de videos como herramienta para promocionar productos en el e-commerce todavía es limitado entre micro y pequeñas empresas.

En los emprendimientos o en microempresas no se ve tanto que publiquen videos. Esto puede ser por el miedo a no contar con una producción muy costosa”, menciona Yessica González, consultora de marketing digital.

Esta percepción puede frenar la innovación de contenido en los pequeños negocios, incluso cuando cuentan con herramientas suficientes para generar contenido comercial.

En este contexto, los pequeños negocios pueden aprovechar los videos como un gancho para impulsar sus ventas, ya que existe una gran oportunidad porque el 75% de las personas que tienen acceso a internet realizan compras en línea, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

El papel del video en la decisión de compra

Los consumidores en línea buscan con mayor detenimiento un producto o servicio antes de tomar una decisión y por ello, requieren más que fotografías, también necesitan videos que muestran con mayor detalle los productos.

Los videos ya no son una estrategia opcional, ahora son un pilar central en la decisión de compra. El comercio electrónico se ha vuelto un gran reto y los videos están rompiendo esa barrera”, comenta Ana Luisa López, consultora de marketing digital.

De acuerdo con HubSpot, más del 50% de consumidores prefiere ver videos por encima de cualquier otro formato de contenido generado por las marcas. Además, muchos esperan ver contenido auténtico y que no se vea tan producido o poco natural.

En este contexto, los videos en el e-commerce se muestran de distintas maneras, como los videos demostrativos, los cuales muestran con mayor detalle los productos y servicios. Este tipo de contenido permite al consumidor observar acabados, funcionamiento y características que una fotografía no siempre logra transmitir.

Recomendaciones para aprovechar el videomarketing

Las especialistas mencionan que no es necesario contar con equipo costoso, sino cuidar de los detalles como la iluminación y la duración.

Por ende, aconsejan que los videos no duren más de un minuto. “El contenido que muestra un producto, que muestre detalles, se recomienda una duración superior a 30 segundos, pero menor a un minuto”, argumenta Yessica González.

Asimismo, invitan a los pequeños negocios a intentar subir videos a las plataformas de e-commerce para ser un diferenciador entre la competencia y por eso, comparten las siguientes recomendaciones:

Recomendaciones para pequeños negocios Equipo de video: No es necesario comprar cámaras o equipo costoso. Los micro negocios cuentan con recursos limitados y por ello, basta con la cámara del teléfono móvil y cuidar de los aspectos básicos, como la limpieza del lente. Iluminación: Los videos deben contar con buena iluminación, ya que de los contrario, dificulta apreciar las características del producto. Usar guiones: Los guiones ayudan a no desviarse del objetivo del video. Editar el video: Existen herramientas gratuitas que los negocios pueden usar, como editores de video o la inteligencia artificial generativa. Ser auténtico: Los videos que más enganchan son aquellos que usan la cotidianidad como recurso. Por ejemplo, si se promociona un par de tenis, puede ambientarse en una ciudad.