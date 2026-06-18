Papa León XIV visitará Perú en la primera quincena de noviembre

El presidente interino de Perú, José Balcázar, dijo el jueves que el papa León XIV visitará el país andino en la primera quincena de noviembre, según un comunicado del Gobierno de Lima tras una reunión del mandatario con el Sumo Pontífice en la Ciudad del Vaticano.

Balcázar afirmó que el pontífice tiene previsto visitar Perú de ocho a diez días, incluyendo las ciudades de Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, y "posiblemente Puno e Iquitos", señaló el comunicado del despacho presidencial peruano.

León XIV, el excardenal estadounidense Robert Prevost, fue ordenado primero obispo de la diócesis de Chiclayo, en el noroeste de Perú, y se nacionalizó peruano en 2015.

"Ha sido muy generoso, se ha acordado de Chiclayo, hemos dialogado de muchas cosas más allá de la política nacional, del arte culinario chiclayano", dijo Balcázar en el comunicado, que citó al presidente tras una entrevista con la radio local RPP.

La reunión de Balcázar con León XIV en el Vaticano más temprano duró aproximadamente dos horas, informó.

El papa también tiene previsto visitar Uruguay y Argentina a fines del año como parte de una gira más amplia por Sudamérica.