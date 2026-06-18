Suiza dice que las conversaciones entre Irán y EU están previstas para el viernes

Las conversaciones iniciales entre Estados Unidos e Irán están previstas para el viernes en el complejo turístico de Bürgenstock, situado en la cima de una montaña en Suiza, tras la firma de un acuerdo de alto el fuego entre Teherán y Washington, informó el jueves el Gobierno suizo.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo señaló que, tal y como están las cosas, el plan sigue siendo que Estados Unidos e Irán, junto con los mediadores Pakistán y Qatar, se reúnan mañana en Bürgenstock para mantener las primeras negociaciones sobre la aplicación del acuerdo.

El comunicado del ministerio eliminó una referencia anterior a la presencia de "otros países implicados" en la reunión.

Añadió que, por el momento, no se dispone de más información sobre el calendario y los detalles de esta reunión.