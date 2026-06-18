Zancos

Luis Armando Melgar (PVEM), junto a Clemente Castañeda y Luis Donaldo Colosio (MC), lanzaron una iniciativa para blindar los programas sociales del uso electoral y la propaganda partidista. La reforma a la Ley General de Desarrollo Social busca imponer controles institucionales estrictos: prohibir colores afines a partidos en la difusión, proteger el padrón de beneficiarios y sancionar penalmente cualquier intento de clientelismo.

Cuerda floja

La Comisión de Transparencia del INE apretó las tuercas al PAN y al PVEM en acceso a la información. Al blanquiazul le ordenó entregar en formato electrónico información que pretendía dar bajo otra modalidad y revocó su incompetencia sobre datos de sus comités en Tamaulipas. Al Verde le declaró fundada una denuncia por omitir a los expresidentes nacionales en la lista de su Consejo Político, aunque lo libró de sanción por el tabulador de sueldos.

Malabarista

En voz de Ricardo Monreal presumen que en Morena tienen mecanismos internos de vigilancia para evitar cualquier relación de aspirantes a cargos de elección popular en 2027 con el crimen organizado. Dice que habrá filtros e investigaciones con instancias judiciales. Monreal confió el proceso a la dupla de Ariadna Montiel en lo territorial y Citlalli Hernández en la Comisión de Elecciones.