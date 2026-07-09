Ingresos de PepsiCo aumentaron 6.4% en 2T; advierte menor gasto de los consumidores

PepsiCo superó ⁠este jueves las estimaciones de Wall Street para los ingresos ⁠del segundo trimestre de 2026, ya que el gigante de las bebidas se benefició de una demanda resistente de refrescos sin azúcar en algunos de sus mercados ⁠clave.

La compañía también mantuvo sin ⁠cambios sus previsiones anuales, pero dijo que el ajuste de los presupuestos de los consumidores debido al aumento de las presiones inflacionarias había frenado el crecimiento en Norteamérica.

Las ventas orgánicas del negocio de alimentos de la compañía en Norteamérica bajaron alrededor de un 2% en el trimestre reportado. PepsiCo había recortado los precios de marcas como Lay´s y Doritos en Norteamérica para atraer de nuevo a consumidores atentos al presupuesto, que se desplazan hacia alternativas más baratas y formatos más pequeños ante las persistentes preocupaciones por la inflación.

"Los resultados se vieron moderados en el trimestre, ya que el desempeño de las categorías de alimentos y bebidas en Estados Unidos se enfrió ante el ajuste de los presupuestos de los consumidores debido al aumento de las presiones inflacionarias", dijo el consejero delegado, Ramon Laguarta, en comentarios preparados.

Los ingresos trimestrales de la compañía aumentaron un 6.4%, a 24,180 millones de dólares, frente al año anterior, mientras que los ⁠analistas estimaban un incremento del 5.4%, ⁠a 23,950 millones de dólares, según ⁠datos recopilados por LSEG.

También registró un ebitda trimestral por acción de 2.20 dólares, ⁠frente a los 2.12 dólares de un año antes.

PepsiCo espera que los ingresos orgánicos del ejercicio fiscal 2026 crezcan en un rango de entre el 2% y el 4 por ciento.

También espera que el beneficio operativo por acción en moneda constante del ejercicio fiscal 2026 aumente entre un 4% y un 6 por ciento.

Las acciones de la compañía subían alrededor de un ⁠1% en las operaciones previas a la apertura del mercado.