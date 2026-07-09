Levi Strauss ganó 30% más en el segundo trimestre y vuelve a mejorar previsiones anuales

La firma estadounidense de moda vaquera Levi Strauss registró al cierre de su segundo trimestre fiscal un beneficio neto de 87.3 millones de dólares, lo que supone un incremento del 30.3% en relación con el resultado contabilizado un año antes por la multinacional, que ha vuelto a revisar al alza su previsión de resultados para el conjunto del año.

Las cuentas de Levi Strauss entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, que inauguran la temporada de presentación de resultados en Estados Unidos, reflejan un avance del 8% en los ingresos netos contabilizados, hasta 1,562 millones de dólares.

En concreto, las ventas en América sumaron 815 millones de dólares, un 9% más; mientras que en Europa aumentaron un 4%, hasta 420 millones de dólares; y un 10% en Asia, con 284 millones de dólares.

En el trimestre, el margen operativo de Levi Strauss fue del 7.8%, frente al 7.5% del mismo periodo de 2025, mientras que el margen Ebit ajustado fue del 9%, por encima del 8.3% del segundo trimestre de 2025.

De su lado, el margen bruto fue del 62.7%, frente al 62.6% del mismo periodo del ejercicio anterior, debido a la reducción de los costes de productos y medidas de precios, mientras que los aranceles y el tipo de cambio representaron un obstáculo durante el trimestre.

De tal manera, en la primera mitad de su año fiscal, Levi Strauss se anotó un beneficio neto de 263 millones de dólares, un 30.2% por encima del contabilizado en 2025, mientras que los ingresos aumentaron un 11.2% anual, hasta 3,305 millones de dólares.

"Nuestra evolución hacia una empresa de estilo de vida centrada en la venta directa al consumidor (DTC), con un mercado potencial mucho mayor, se traduce en un crecimiento más rápido y una mayor rentabilidad", comentó Michelle Gass, presidenta y consejera delegada de Levi Strauss.

"Si bien estamos satisfechos con el progreso, aún nos encontramos en las primeras etapas de nuestro camino de crecimiento a largo plazo, con más oportunidades de éxito que nunca", añadió.

De cara al futuro, la firma textil ha revisado al alza su expectativa de crecimiento de los ingresos a un rango del 7% al 7.5%, frente a la horquilla anterior del 5.5% al 6.5%; mientras que espera que su margen bruto aumentará en diez puntos básicos, cuando anteriormente anticipaba que se mantendría estable respecto del dato de 2025.

Por otro lado, sobre la base de que los aranceles estadounidenses a las importaciones procedentes de China se mantendrán en el 30% y los del resto del mundo en el 20%, la compañía ahora prevé que su beneficio por acción ajustado oscilará entre 1.46 y 1.52 dólares, por encima de la anterior previsión de entre 1.42 y 1.48 dólares.