PepsiCo gana 27% más hasta marzo tras bajar el precio de sus snacks en Estados Unidos

La multinacional de aperitivos y refrescos PepsiCo contabilizó un beneficio neto atribuido de 2,327 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, lo que equivale a un avance del 26.9% en comparación con el mismo periodo del 2025, según informó la compañía.

La compañía dirigida por el español Ramón Laguarta implementó el pasado mes de febrero una rebaja de hasta el 15% en el precio de venta en Estados Unidos de algunos de sus 'snacks' más populares como 'Lay's', 'Doritos' y 'Cheetos'.

Entre enero y marzo, los ingresos netos de PepsiCo ascendieron a 19,443 millones de dólares, un 8.5% más que un año antes en valores absolutos, mientras que en datos orgánicos, que excluyen el impacto del tipo de cambio y de las variaciones del perímetro contable de la empresa, el avance fue del 2.6 por ciento.

Hasta marzo, PepsiCo elevó un 2% las ventas del negocio de aperitivos en Norteamérica, hasta 6,332 millones de dólares y elevó en un 8.8% las de PepsiCo Beverages North America, hasta 6,391 millones de dólares; mientras que las de International Beverages Franchise (IBF) crecieron un 8.6%, hasta 824 millones de dólares.

En el caso de Europa, Oriente Próximo y África (EMEA), las ventas de la multinacional aumentaron un 18.2%, hasta 2,823 millones de dólares; mientras que aumentaron un 16.4% en Latinoamérica, hasta 1,934 millones de dólares; y aumentaron un 11.4% en Asia Pacífico, hasta 1,139 millones de dólares.

"Estamos satisfechos con los resultados del primer trimestre, que mostraron una aceleración tanto en los ingresos netos como en el crecimiento de los ingresos orgánicos", declaró el presidente y consejero delegado de PepsiCo, Ramón Laguarta, destacando el éxito en la ejecución de la agenda comercial de la empresa, incluyendo "ciertas iniciativas de asequibilidad", lo que ha impulsado el desempeño del negocio.

Al mismo tiempo, el ejecutivo español se mostró satisfecho con la resiliencia del negocio internacional y expresó su confianza de cara al futuro para llevar a cabo con éxito los planes comerciales y una gestión rigurosa de los costes para financiar inversiones que impulsen el crecimiento.

De tal modo, la multinacional ha confirmado sus previsiones para el año fiscal 2026, cuando espera aumentar los ingresos orgánicos del 2% al 4% y el beneficio por acción ajustado a moneda constante entre un 4% y un 6 por ciento.