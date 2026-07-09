5 claves para recuperar la confianza de los colaboradores después de un despido

Comunicarle a los colaboradores que saldrán de la compañía no es tarea fácil, pero la noticia no solo afecta al empleado que se va, también a quienes se quedan, puesto que el clima se puede volver hostil ante la incertidumbre de si serán los próximos.

En estos casos la organización requiere restaurar la confianza, recuperar la seguridad en el liderazgo y fortalecer las relaciones entre los equipos, señala Allison Howell, directora ejecutiva de Hogan Assessments.

En México, el compromiso y bienestar de los colaboradores es un desafío para las organizaciones, debido a que sólo el 29% está comprometido con su trabajo, de acuerdo con Gallup, si a esto se le suma la incertidumbre de mantener el empleo, la desmotivación aumenta.

Por ello, fomentar una cultura organizacional centrada en la confianza toma relevancia en periodos de cambios. De acuerdo con Hogan Assessments, recuperar el compromiso de los colaboradores requiere un esfuerzo conjunto de toda la organización, y principalmente de los líderes, para ayudar a los equipos a reconectar con su trabajo y adaptarse a la nueva realidad tras un proceso de despidos.

En este sentido, Allison Howell comparte cinco recomendaciones para fortalecer el sentido de pertenencia y recuperar la confianza de los colaboradores que permanecen en la empresa.

1. Comunicar los despidos con transparencia y respeto. La forma en que una empresa gestiona las salidas influye directamente en la confianza de quienes permanecen. Explicar las razones de la decisión y mantener un mensaje alineado entre los líderes ayuda a reducir la incertidumbre.

2. Dar claridad sobre el rumbo de la empresa. Después de un recorte, los colaboradores necesitan entender hacia dónde se dirige la organización, qué cambios vienen y cuál será su papel en la nueva etapa. Sin esa visión, es difícil recuperar la confianza y el compromiso.

3. Abrir espacios para escuchar al equipo. Más allá de retomar la operación, es importante generar conversaciones donde los colaboradores puedan expresar inquietudes, hacer preguntas y procesar lo ocurrido. Ignorar ese espacio puede aumentar la sensación de incertidumbre.

4. Identificar señales de desconexión. El silencio, el aislamiento, la baja participación o el ausentismo no siempre reflejan falta de compromiso; también pueden ser señales de estrés, desgaste emocional o incertidumbre tras los despidos.

5. Reconocer el esfuerzo de forma constante. Un seguimiento cercano, reuniones periódicas y un reconocimiento oportuno del trabajo generan más confianza que los mensajes generales de agradecimiento. Pequeñas acciones sostenidas pueden fortalecer el compromiso del equipo.

“Los empleados ya no solo evalúan el salario o los beneficios dentro de su lugar de trabajo, sino que también evalúan la confianza en la organización en sí”, finalizó Allison Howell.