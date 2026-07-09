Fast Retailing, dueño de Uniqlo, ganó 25% más a mayo y vuelve a elevar sus previsiones

Fast Retailing, matriz de la firma japonesa de moda Uniqlo, cerró los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal --de septiembre a mayo-- con un beneficio neto atribuido de 426,077 millones de yenes (2,298 millones de euros), lo que supone 25.6% más respecto del mismo periodo del ejercicio anterior, según informó la multinacional, que ha vuelto a revisar al alza sus previsiones anuales.

En lo que respecta a su facturación, en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal las ventas de la compañía alcanzaron un total de 3.06 billones de yenes (16,500 millones de euros), lo que supone un 17.2% más que un año antes.

Por segmentos, las ventas de Uniqlo reportaron a la empresa 2.7 billones de yenes (14,560 millones de euros), un 19.5% más, mientras que los ingresos de la marca GU sumaron 265,668 millones de yenes (1,433 millones de euros), un 3.7% más.

De cara al conjunto del ejercicio en curso, que concluirá en agosto de 2026, la multinacional espera alcanzar una cifra de negocio de 3.97 billones de yenes (21,410 millones de euros), un 16.7% más que un año antes y un 1.8% más de lo previsto hace tres meses.

Asimismo, Fast Retailing ha elevado un 4.2% su proyección de beneficio neto atribuido, que sube a 500,000 millones de yenes (2,696 millones de euros), 15.5% más que en el ejercicio anterior.